Stuart B. aresztowany w Wielkiej Brytanii. Polska prokuratura domaga się ekstradycji youtubera Cyryl Skiba 20.10.2023 14:38 Nakaz aresztowania Stuarta B. z wnioskiem o wydanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości został przekazany władzom brytyjskim. Prokuratura Okręgowa w Warszawie, na polecenie Prokuratora Generalnego, wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie seksualnego wykorzystania osób małoletnich w środowisku youtuberów.

Stuart B aresztowany w Wielkiej Brytanii. Polska prokuratura domaga się ekstradycji youtubera (autor: Mapy Google)

Youtuber Stuart B. znany jako Stuu czeka na ekstradycję do Polski. Został aresztowany w Wielkiej Brytanii w sobotę 14 października. Mężczyzna ma odpowiadać w związku z podejrzeniami seksualnego wykorzystania dzieci. To pokłosie tak zwanej Pandora Gate.

– Prokuratura Okręgowa w Warszawie wystosowała wniosek o wydanie podejrzanego do Polski – mówi rzecznik Szymon Banna.

– Obecnie oczekujemy na decyzję Brytyjskiego sądu co do wydalenia Stuarta B. z terytorium Wielkiej Brytanii i przekazania go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie będzie mógł stanąć przed prokuratorem i złożyć wyjaśnienia – informuje Banna.

Trwa zbieranie dowodów, przesłuchiwani są kolejni świadkowie w sprawie.

Stuartowi B. zostały przedstawione zarzuty, dotyczące seksualnego wykorzystania osób małoletnich poniżej 15 roku życia oraz rozpijania małoletnich. Na wniosek prokuratora, sąd zadecydował o trzymiesięcznym areszcie, co wcześniej pozwoliło na wydanie za podejrzanym listu gończego.

