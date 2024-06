Dziś spotkanie premiera z szefami MS i MON. Chodzi o zatrzymanie żołnierzy na granicy RDC 07.06.2024 06:48 Szef MS i prokurator generalny Adam Bodnar potwierdził w czwartek w Strasburgu, że został - razem z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - wezwany przez premiera Donalda Tuska na spotkanie w związku ze sprawą żołnierzy zatrzymanych przez Żandarmerię Wojskową. Spotkanie ma odbyć się dziś o 8:00.

Dziś o 8:00 spotkanie premiera z szefami MON i MS. Wezwanie przed Donalda Tuska potwierdził wczoraj Adam Bodnar. Chodzi o zatrzymanie żołnierzy na granicy z Białorusią.

- Myślę, że pan premier po prostu chce najzwyczajniej w świecie o sprawie porozmawiać i zobaczyć, co udało nam się ustalić - powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny.

Jak przypomniał, zgodnie z ustawą Prawo o prokuratorze zastępca Prokuratora Generalnego odpowiedzialny za sprawy wojskowe odpowiada zarówno przed PG, jak i szefem MON. - Myślę, że kwestia będzie dotyczyła funkcjonowania prokuratury wojskowej - oznajmił Bodnar.

Opowiedział się za stworzeniem kompleksowego systemu pomocy prawnej dla żołnierzy na wzór amerykańskiego JAG. Jak mówił, chciałby, aby w każdej sytuacji żołnierze mieli zapewnioną pomoc prawników i "nie musieli się o to martwić".

Spotkanie z wojskowym prokuratorem

W piątek Bodnar spotka się ze swoim zastępcą ds. wojskowych prokuratorem Tomaszem Janeczkiem, którego wezwał na rozmowę. Janeczek twierdzi, że nie był poinformowany ani o zajściach na granicy, ani o krokach procesowych podjętych przez prokuratora. Tymczasem zgodnie z komunikatem Prokuratury Generalnej on sam objął 6 maja nadzór nad sprawą.

- Pan prokurator najpierw powiedział, że o sprawie nie wie, a potem się okazało, że jest pismo z 6 maja, które potwierdza, że prokurator Janeczek zdecydował się na to, by sprawę objąć swoim własnym nadzorem - mówił Bodnar. - Dlatego chciałbym się z nim spotkać, żeby mi wyjaśnił, skąd się bierze taka sytuacja, że najpierw zaprzecza, a potem z dokumentu wynika coś innego. Myślę, że to jest duże nadużycie, nie tylko w stosunku do mnie, ale także do opinii publicznej - ocenił.

- Prokurator Janeczek powinien był mnie powiadomić nie czekając na jakąś instrukcję. Sprawa jest na tyle istotna i ważna, że powinienem był o niej wiedzieć. Nie miałem świadomości, że ta sprawa jest prowadzona w prokuraturze - dodał minister sprawiedliwości.

Rozdzielenie urzędu

Bodnar był też pytany o projekt ustawy rozdzielającej funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, z których połączenia on sam skorzystał w sprawie Janeczka, wzywając go na rozmowę. Jak jednak podkreśla, jest krytyczny wobec tego rozwiązania. - Jestem za rozdzieleniem urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, natomiast tak długo, jak sprawuję tę funkcję, ponoszę odpowiedzialność - mówił Bodnar. - Z jednej strony, staram się dbać o niezależność prokuratury, ale z drugiej staram się dbać o to, by prokuratura była odpowiedzialna w stosunku do opinii publicznej - zauważył.

Według Bodnara projekt dotyczący rozdzielenia urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego "jest już zasadniczo gotowy" i "to kwestia kilku dni, by projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych". - Ten projekt został przekazany do Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury z prośbą o to, by komisja kodyfikacyjna go zaopiniowała - poinformował minister sprawiedliwości.

Jak oznajmił, w trakcie rozmów w czwartek w Strasburgu z Komisją Wenecką zapowiedział, że gdy projekt zostanie upubliczniony, to wystąpi do niej z prośbą o zaopiniowanie. Bodnar przypomniał, że w 2016 roku Komisja opiniowała połączenie tych dwóch urzędów - i była bardzo krytyczna.

Onet napisał w środę wieczorem, że Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy na przełomie marca i kwietnia przy granicy polsko-białoruskiej w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne oddali strzały ostrzegawcze. Prokuratura generalna podała w czwartek, że żołnierze, którzy oddali strzały podczas interwencji nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej ich życiu. Nie ustalono, by ktoś doznał obrażeń.

W czwartkowym komunikacie rzecznik Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak podała, że prokurator zdecydował o przedstawieniu dwóm z doprowadzonych żołnierzy zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. Przepis ten głosi, że funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

