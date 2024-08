Kolejne myśliwce dla Ukrainy? Władysław Kosiniak-Kamysz: daliśmy tyle, ile mogliśmy RDC 30.08.2024 09:19 Polska nie może przekazać Ukrainie dodatkowych myśliwców MIG-29 - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON ostrzegł też, że bez właściwego upamiętnienia polskich ofiar Wołynia Ukraina nie wejdzie do unii Europejskiej. W wywiadzie dla Polskiego Radia prezes PSL skrytykował wypowiedź szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeby, który pytany o rzeź wołyńską stwierdził, że kwestię tę należy pozostawić historykom.

Władysław Kosiniak-Kamysz w USA (autor: Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X)

W wywiadzie dla Polskiego Radia wicepremier Kosiniak-Kamysz powtórzył, że Polska nie może przekazać Ukrainie dodatkowych myśliwców MIG-29 ponieważ muszą one chronić polskie niebo. Podkreślił, że Polska już i tak bardzo dużo zrobiła dla Ukrainy i że nadal będzie jej pomagać.

"Daliśmy tyle ile mogliśmy i też oczekuję docenienia tego przez stronę ukraińską" - mówił. Jako przykład braku takiej wdzięczności wicepremier wskazał na słowa minister Kułeby, które padły w Olsztynie. "Nie do przyjęcia jest takie traktowanie sprawy Wołynia. Bez ekshumacji i upamiętnienia naszych ofiar nie ma mowy o dobrej przyszłości. To nie jest sprawa historii, to jest sprawa zabliźnia rany, która jest dzisiaj" - powiedział.

Wicepremier dodał, że sprawa Wołynia jest bolesna dla wielu Polaków. "Uważam, że bez zakończenia tej sprawy, bez uszanowania i upamiętnienia ofiar nie ma mowy o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej" - powiedział Kosiniak-Kamysz zaznaczając, że w tej sprawie wypowiada się jako polityk PSL.

Wicepremier Władysław Kosiniak -Kamysz udzielił wywiadu Polskiemu Radiu podczas wizyty w Waszyngtonie, gdzie wczoraj spotkał się z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

