R. Fogiel w RDC: wniosek o wypłatę z KPO ma sens dopiero, gdy prezydent podpisze ustawę o SN Mariusz Niedźwiecki 12.01.2023 14:01 Najpierw podpis prezydenta pod ustawą, później wniosek o wypłatę z KPO. Szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel powiedział na naszej antenie, że rząd nie wyśle wniosku o wypłatę funduszy dla Polski dopóki ustawa o Sądzie Najwyższym nie zacznie obowiązywać.

Radosław Fogiel (autor: RDC)

- Ten wniosek ma sens wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że stoimy już na wspólnym gruncie z Komisją, że on zostanie zrealizowany. W tym momencie wiele wskazuje na to, że ta ustawa jest do tego krokiem, ale no ona musi obowiązywać - wskazał w "Polityce w południe" Radosław Fogiel. Na pytanie, czy wniosek będzie wtedy, gdy prezydent podejmie decyzję, Fogiel odpowiedział: - Jeżeli już będą te wszystkie kwestie techniczne, wydaje mi się, że one są zrealizowane albo na ukończeniu, to tak to widzę.

Od wczoraj Sejm zajmuje się ustawą o Sądzie Najwyższym. To kluczowy akt prawny w sporze o praworządność, jaki Polska ma z Komisją Europejską. Od tego też uzależniona jest wypłata pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. W unijnym budżecie na wypłatę dla Polski czeka blisko 160 mld zł.

Procedowana ustawa nie ma jednak poparcia większości w Sejmie, opozycja zgłosiła do niej poprawki, które według rządu są nie do przyjęcia. Także Andrzej Duda ma wątpliwości do projektu i nie podjął jeszcze decyzji, czy podpisze ustawę.

W środę na naszej antenie Paweł Szrot z kancelarii prezydenta powiedział, że w grę wchodzi cały czas także weto lub odesłanie ustawy do Trybunały Konstytucyjnego.

Posłuchaj całej rozmowy: Radosław Fogiel