Premier: rząd przyjął projekt dotyczący dodatków dla pracowników opieki społecznej

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Regulacja ma pozwolić na wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł brutto wszystkim pracownikom opieki społecznej. Według rządowych szacunków rozwiązanie to obejmie ok. 190 tys. osób.