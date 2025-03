Wicepremier K. Gawkowski o podatku cyfrowym: o polskim prawie będą decydować polskie władze

To polskie władze będą podejmowały decyzje w sprawie zmian prawnych i wprowadzenia nowych regulacji. W ten sposób wicepremier Krzysztof Gawkowski odniósł się do słów mianowanego na ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a. Dyplomata wezwał polski rząd do wycofania się z podatku wobec cyfrowych gigantów.