Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe wytyczne dla lekarzy ws. aborcji RDC 30.08.2024 12:09 Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe wytyczne dla lekarzy w sprawie aborcji. Zgodnie z nimi można dokonać aborcji, jeśli kobieta twierdzi, że ciąża zagraża jej zdrowiu psychicznemu i ma zaświadczenie o tym od psychiatry. Według resortu zdrowia wynika to z już obowiązującego prawa, zgodnie z którym aborcja jest możliwa, jeśli ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki.

Premier Donald Tusk (C), minister sprawiedliwości Adam Bodnar (L) oraz minister zdrowia Izabela Leszczyna (P) podczas konferencji prasowej w ogrodach KPRM w Warszawie (autor: PAP/Paweł Supernak)

Do procedury przerwania ciąży wystarcza jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety, w tym na przykład zaświadczenie lekarza psychiatry – powiedziała w piątek minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Minister zdrowia na konferencji prasowej z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara przedstawiła wytyczne, które mają być wykładnią stosowania obowiązującego prawa dla lekarzy i szpitali.

Zaznaczyła, że obecnie nie jest przestrzegana zasada wprost wynikająca z ustawy, że do procedury przerwania ciąży wystarczy jedno orzeczenie lekarza stwierdzające istnienie przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety.

"Jeśli w podmiocie leczniczym będzie żądanie drugiego orzeczenia lekarza bądź zwoływania konsylium, to należy to uznać za utrudnianie dostępu do procedury medycznej, która jest w koszyku świadczeń gwarantowanych" – dodała minister zdrowia.

Podkreśliła, że ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży mówi ogólnie o zdrowiu. Dlatego – jak zaznaczył – jeśli na przykład lekarz psychiatra uznaje, że ciąża jest zagrożeniem dla zdrowia psychicznego kobiety, to zaświadczenie lekarza psychiatry jest w świetle obowiązującego prawa wystarczającą przesłanką do terminacji ciąży. Zaznaczyła, że ustawa nie precyzuje, czy zagrożenie zdrowia lub życia kobiety ma być "nagłe, wyjątkowo groźne".

Obecnie przerwanie ciąży jest możliwe w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub gdy powstała w wyniku czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa).

