Premier: poleciłem szefowi MSWiA, aby wprowadzać kontrole na granicy polsko-słowackiej RDC 25.09.2023 18:37 Poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby wprowadzać kontrole na granicy polsko-słowackiej busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci - powiedział w poniedziałek w Kraśniku premier Mateusz Morawiecki.

Straż graniczna (autor: SG)

Poleciłem szefowi MSWiA, aby wprowadzać kontrole na granicy polsko-słowackiej m.in. busów - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Premier podkreślił, że udało się obronić granicę polsko-białoruską przed nielegalną imigracją.

- Jeżeli teraz jest mowa o przenikaniu nielegalnych imigrantów, to dla waszej wiedzy, bo wy prowadzicie rozmowy, które mają też pomóc nam wygrać wybory, wierzę w to, dla waszej wiedzy - szlakiem tzw. bałkańskim, przez Węgry, przez Słowację, przejeżdżają tacy nielegalni imigranci, bo nie ma granicy między Polską, a Słowacją, jest granica Schengen. My jej nie kontrolujemy, ale poleciłem ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, aby tam wprowadzać kontrole tych busików, busów, samochodów, autobusów, które można podejrzewać o to, że tamtędy migrują nielegalni imigranci, żeby nikt nam nie zarzucał również nieszczelności tamtej granicy - poinformował premier Morawiecki.

