W KPRM trwa spotkanie premierów Polski i Indii. To pierwsza taka wizyta od 45 lat RDC 22.08.2024 10:26 Od powitania premiera Indii Narendry Modiego przez premiera Donalda Tuska w KPRM rozpoczęło się w czwartek spotkanie szefów rządów obu krajów. W planach jest spotkanie delegacji, a także wspólne oświadczenia premierów dla mediów. Po południu w czwartek premier Modi ma m.in. spotkać się w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą.

Premier Indii w Polsce (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Czwartek to drugi dzień wizyty indyjskiego premiera w Warszawie. W środę Modi złożył wieńce w kilku miejscach stolicy, m.in. pod pomnikiem Dobrego Maharadży na Ochocie i przy tablicy poświęconej indyjskiemu księstwu Kolhapur, które w trakcie II wojny światowej przyjęło ok. 5 tys. polskich uchodźców. Modiego witali mieszkający w Polsce Hindusi; wieczorem spotkał się on z indyjską diasporą.

W drugim dniu swojego pobytu w Polsce szef indyjskiego rządu ma zaplanowane spotkania polityczne na najwyższym szczeblu - po godz. 10 przybył do KPRM, gdzie będzie rozmawiał z premierem Tuskiem. W planach, oprócz spotkania premierów, są rozmowy delegacji oraz oświadczenia dwóch liderów dla mediów.

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski mówił w środę, że strona polska chce podpisać z Indiami porozumienie o partnerstwie strategicznym. "Nareszcie zaczynamy mieć właściwy poziom stosunków politycznych i dyplomatycznych" - powiedział Bartoszewski. Dodał, że Indie dostrzegły, że Polska jest szóstą gospodarką w UE i chcą się wznieść na inny poziom współpracy politycznej i gospodarczej.

Po południu, po godz. 14 w Belwederze szef indyjskiego rządu będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Tego samego dnia - jak poinformowała indyjska ambasador - premier Modi spotkać ma się też z przedstawicielami polskich firm działających także w Indiach - w tym przedsiębiorstwa z branży IT.

Ma też w planach spotkanie z kapitanami męskiej i żeńskiej drużyny kabaddi - jednego z najstarszych i najpopularniejszych sportów w Indiach.

Także na czwartek, jak przekazała ambasador Indii, premier Modi ma zaplanowane spotkanie z b. wicepremierem i b. ministrem finansów, ekonomistą Leszkiem Balcerowiczem.

Wizyta premiera Modiego ma miejsce w 70 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Indie. Poprzednia wizyta szefa rządu w Delhi w Polsce odbyła się 45 lat temu, gdy nasz kraj odwiedził premier Morarji Desai.

