Powroty do domów po długim weekendzie. Policja apeluje o bezpieczną jazdę Adrian Pieczka 06.01.2025 13:29 Po długich świątecznych weekendach dziś wzmożony ruch na drogach. Wiele osób wraca do domów z wyjazdów. W tym roku układ dni świąteczno-noworocznych pozwolił na wykorzystanie ich na długie urlopy.

Powroty do domów. Policja apeluje o bezpieczeństwo (autor: Policja w Mławie)

Policja apeluje do kierowców o bezpieczną jazdę w trakcie świąteczno-noworocznych powrotów. Nad bezpieczeństwem na drogach będą czuwać m.in. stołeczni policjanci ze wzmożonymi patrolami.

- Będą w szczególności kontrolować prędkość i stan trzeźwości kierowców - informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. - Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na stan techniczny pojazdów, stosowanie pasów bezpieczeństwa, w tym u najmłodszych podróżnych. Miejmy na uwadze dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe. Jeśli ulegną one pogorszeniu, zdejmijmy nogę z gazu - dodaje.

- Pamiętajmy. Droga nie jest miejscem do brawury - podkreśla Śniadała. - Zachowajmy również zdrowy rozsądek i stosujmy się do przepisów. To pozwoli nam na bezpieczne dotarcie do celu. Pamiętajmy także, że za kierownicą należy być wypoczętym i trzeźwym, a na drodze nie jesteśmy sami. Apelujemy o bezpieczną jazdę - wskazuje.

W styczniu zeszłego roku tylko na terenie garnizonu stołecznego doszło do 36 wypadków w których zginęły 3 osoby.

Ślisko na drogach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami i gołoledzią w północno-wschodniej Polsce. Alerty obowiązują w sumie 12 województwach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. Na drogach w ciągu ostatniej doby pracowało 2067 jednostek sprzętu odśnieżającego. GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

