Premier RP: na odbudowę po powodzi przeznaczymy bardzo duże pieniądze RDC 21.09.2024 16:48 Na odbudowę terenów po powodzi przeznaczone zostaną bardzo duże środki tak krajowe jak i europejskie — zapewnił premier Donald Tusk podczas sobotniego spotkania z wojewodami. Poprosił również wojewodów, by w miarę możliwości przedstawiali coraz dokładniejsze dane dotyczące strat w swoich województwach.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Maciej Kulczyński)

W sobotę po południu we Wrocławiu Donald Tusk spotkał się z wojewodami z regionów, które w ostatnich dniach zostały dotknięte powodzią. Spotkanie było poświęcone szacowaniu strat, jakie poszczególne samorządy i miejscowości poniosły w wyniku kataklizmu.

Premier zapowiedział, że w najbliższym czasie władze różnego szczebla będą musiały przeprowadzić poważną dyskusję i podejmować decyzje.

— Przez długie, długie lata, za bardzo rozdyskutowaliśmy się na temat tego, np. gdzie ma być zbiornik, a gdzie tama — mówił.

Według premiera potrzebne są „racjonalne, mądre i kosztowne decyzje dotyczące zbiorników i innej infrastruktury, która (...) w znaczący sposób zredukuje zagrożenie zniszczeniami w przyszłości”.

Odbudowa po powodzi

Odnosząc się do kwestii odbudowy po powodzi, polityk stwierdził, że „wszystko, za co się zabierzemy, musi być lepsze, niż przed powodzią”. Podkreślił, że na cel „odbudowy z plusem” zostaną przeznaczone „bardzo duże środki”, krajowe i europejskie.

— Być może wrócimy do inwestycji, które kiedyś były zaniedbane - do inwestycji kolejowych — zapowiedział Tusk, wskazując m.in. na dyskusję na temat odbudowy zamkniętej przed laty linii kolejowej z Kłodzka przez Lądek Zdrój do Stronia Śląskiego.

Tusk odniósł się również do sytuacji w Głogowie, gdzie obecnie przechodzi kulminacyjna fala wezbraniowa na Odrze. Zapowiedział, że w związku z trudną sytuacją możliwe jest zorganizowanie tam nadzwyczajnego posiedzenia sztabu kryzysowego.

— W razie potrzeby będziemy przenosili ośrodek rządzenia do miejsc, które wymagają szczególnego nadzoru i opieki — zapowiedział szef rządu.

Pieniądze na odbudowę

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewniał, że pieniądze na odbudowę najpilniejszych elementów infrastruktury - np. mostów - zostaną szybko uruchomione. Podkreślał jednak, że mimo to konieczne jest odpowiednie ustawienie priorytetów, tak, by najpierw odbudować najbardziej istotne dla komunikacji instalacje.

— Proszę też o to, aby w ramach tego szacowania strat mieć takie krótkie listy, które powinny być szybko finansowane, z punktu widzenia oceny sytuacji — zwrócił się do wojewodów Siemoniak.

Donald Tusk dodał, że to, iż trzeba ustalić priorytety, „nie oznacza, że z czymś będziemy czekali”. Premier poprosił również wojewodów, by w miarę możliwości przedstawiali coraz dokładniejsze dane dotyczące strat w swoich województwach.

