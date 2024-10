Klimat w Polsce jak we Włoszech? To może być najcieplejszy rok w historii pomiarów Adam Abramiuk 05.10.2024 14:11 Niepokojące prognozy mogą się sprawdzić. To może być najcieplejszy rok w historii pomiarów - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wrzesień był wyjątkowo gorący, bo zanotowano nawet ponad 30 stopni Celsjusza. Po chwilowym ochłodzeniu temperatura ma wzrosnąć do ponad 20 stopni także w październiku. - Klimatem zbliżamy się do regionów położonych na południe od Polski - mówi Emilia Szewczak z IMGW.

Pogoda na Mazowszu (autor: IMGW)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazywał, że jeżeli wrzesień będzie wyjątkowo gorący - to może to oznaczać najgorętszy cały rok w historii pomiarów. I ta prognoza się sprawdza - do tej pory anomalia rocznej temperatury wynosi 2,6 stopnia C.

- Najcieplejszym regionem jest Polska centralna, gdzie jest około 3 stopnie powyżej normy. Jeżeli następne miesiące, a więc październik, listopad i grudzień będą w normie lub powyżej normy, to oznacza, że średnia roczna temperatura powietrza może przekroczyć 11 stopni Celsjusza i będzie to najcieplejszy rok w historii pomiarów w Polsce - mówi Emilia Szewczak z IMGW.



Wrzesień był ekstremalnie ciepły, ale nie najgorętszy w historii. W ubiegłym roku anomalia została przekroczona o 3,9 stopnia C. W tym - tylko nieco mniej.

- Średnioobszarowa temperatura powietrza w Polsce wyniosła około 17 stopni Celsjusza i było to 3,3 stopnia powyżej normy termicznej dla tego miesiąca - dodaje Szewczak.



Klimat jak we Włoszech?

Taki wzrost temperatury pokazuje, że w Polsce mamy pogodę prawie jak w północnych rejonach Adriatyku.

- Taka roczna temperatura powietrza występuje na południe od Polski, mniej więcej region Słowenii, Węgier czy też północnych Włoch, a więc klimatem zbliżamy się do regionów położonych na południe od Polski - wskazuje.



Rozstrzał temperatur w Warszawie we wrześniu wyniósł aż 30 stopni.

- Najwyższa temperatura powietrza zmierzona na stacji Warszawa we wrześniu wyniosła 31,1 stopnia Celsjusza. Najniższa temperatura powietrza zanotowana we wrześniu w Warszawie wyniosła 1,9 stopnia Celsjusza - dodaje synoptyk.





Była to ostatnia noc miesiąca. W przyszłym tygodniu natomiast ponownie możliwe temperatury powyżej 20 stopni.

