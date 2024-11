Pieniądze dla Polski z KPO. W KE ruszyła procedura zatwierdzania drugiej wypłaty RDC 06.11.2024 18:12 W Komisji Europejskiej rozpoczęła się procedura zatwierdzania drugiej wypłaty pieniędzy dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy — dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Komisja przygotowuje się do wypłaty Warszawie 9 miliardów 400 milionów euro.

Komisja Europejska (autor: EmDee, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

To fundusze w ramach drugiego i trzeciego wniosku. Jest szansa, że Polska otrzyma pieniądze jeszcze przed końcem roku, a nie jest wykluczone, że przed Świętami Bożego Narodzenia.

Brukselska korespondentka Polskiego Radia ustaliła, że rozpoczęły się konsultacje między gabinetami unijnych komisarzy i dyrekcjami generalnymi w sprawie zatwierdzenia Polsce wypłaty. Jest to pierwszy krok na drodze do wypłaty pieniędzy. Później sprawa jeszcze trafi do komisarzy, by wniosek zatwierdzili, a następnie do dwóch unijnych komitetów, by kraje członkowskie tę decyzję potwierdziły.

Trwają intensywne prace, by sfinalizować wszystkie procedury i by fundusze zostały wypłacone w niespełna dwa miesiące.

Pieniądze mają być przeznaczone na reformy w sektorach opieki zdrowotnej, cyfryzacji i rynku pracy, także na poprawę jakości powietrza i mobilności oraz na rozwój regionalny.

