Prezydent Andrzej Duda w Dniu Dziecka odznaczył młodych bohaterów RDC 01.06.2023 21:11 Prezydent Andrzej Duda w Dniu Dziecka odznaczył młodych bohaterów medalami za odwagę. Każdy z nich w odpowiednim momencie niósł pomoc, uratował zdrowie, uratował życie - podkreślił prezydent Duda. Para prezydencka złożyła w czwartek życzenia najmłodszym z okazji ich święta.

Prezydent Andrzej Duda w Dniu Dziecka odznaczył młodych bohaterów (autor: Marcin Obara/PAP)

W czwartek, w Dniu Dziecka, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się siódma edycja „Bezpiecznych Wakacji z Parą Prezydencką”. Podczas imprezy prezydent wręczył Medale za Ofiarność i Odwagę młodym bohaterom.

– Każdy z nich w odpowiednim momencie niósł pomoc, uratował zdrowie, uratował życie" - mówił Andrzej Duda. "Antoni i Mikołaj ratowali tonących i pomagali w organizowaniu akcji ratowniczej. Piotr zapobiegł dramatycznemu w skutkach pożarowi, ratując wraz z bratem swoje siostry – tłumaczył prezydent.

Mali wielcy bohaterowie

Wśród odznaczonych jest Mikołaj Szpak, uczeń II klasy szkoły branżowej w Lesznie, który pod koniec ubiegłego roku uratował życie mężczyzny na basenie niedaleko Bolesławca. Chłopak, gdy zobaczył tonącego, wskoczył do wody i obrócił go na plecy, co pomogło w przywróceniu mężczyźnie oddechu.

Medal otrzymał również 11-letni Antoni Bobko – zorganizował pomoc dla dwóch osób, które topiły się w morzu. Antoni nie tylko wezwał i poprowadził na miejsce ratowników, lecz także pomyślał o tym, żeby podkopać rów, aby fala nie zalewała leżącego na brzegu uratowanego chłopca.

Wyróżnieni zostali też bracia Matysek z Bonina, 10-letni Piotr i 12-letni Bartosz, przy czym starszy z nich dostanie odznaczenie przy innej okazji. Chłopcy w lutym uratowali z pożaru swoje dwie młodsze siostry. Gdy w ich domu pojawił się ogień, bracia ewakuowali dziewczynki w bezpieczne miejsce, po czym zadzwonili po straż pożarną.

Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką

Andrzej Duda po odznaczeniu młodych bohaterów podkreślił, że ważna jest nie tylko chęć niesienia pomocy, ale i umiejętność jej bezpiecznego udzielenia. Stąd – jego zdaniem – potrzeba takich imprez, jak ta, którą w czwartek zorganizowano w ogrodach prezydenckich. Dzieci podczas jej trwania uczestniczyły w spotkaniach z ratownikami, strażakami i innymi służbami, uczą się bezpiecznego zachowania podczas wakacyjnego wypoczynku i sytuacjach zagrożenia, a także zasad udzielania pierwszej pomocy.

W pikniku „Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” organizowanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy ze służbami, formacjami, społecznymi organizacjami ratowniczymi oraz innymi instytucjami, wzięły udział dzieci z całej Polski, w tym uczące się w Polsce dzieci z Ukrainy. W ogrodach czekało na nie kilkadziesiąt stanowisk przygotowanych przez m.in. Żandarmerię Wojskową, Wojska Obrony Terytorialnej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Graniczną, Polski Czerwony Krzyż, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, NASK.

Para prezydencka podczas imprezy złożyła dzieciom i młodzieży życzenia z okazji Dnia Dziecka. – Życzę wam przede wszystkim, żebyście zawsze czuły się kochane, zawsze czuli się bezpieczni. Jak powiedział Janusz Korczak - gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Tego uśmiechu na co dzień życzę wam jak najwięcej – powiedziała pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda.

