Orędzie Prezydenta RP w przededniu rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie RDC 23.02.2023 20:06 W czwartek 23 lutego o godz. 20:00 Prezydent RP Andrzej Duda wygłosił orędzie w przededniu pierwszej rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie. – Na Polskę zawsze możecie liczyć – powiedział Andrzej Duda do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego zaledwie kilka godzin przed rosyjską agresją w 2022 roku.

Orędzie Prezydenta RP Andrzeja Dudy (autor: KPRP)

– To, co nas łączy, to wielkie umiłowanie wolności – powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do wybuchu wojny w Ukrainie, w orędziu wygłoszonym w przededniu rosyjskiej napaści na naszych wschodnich sąsiadów.

Andrzej Duda przypomniał, że Polacy wiedzieli, że Ukraina nie podda się w walce z najeźdźcą. – Jak mało który naród na świecie rozumiemy tragedię Ukrainy. Wiemy, czym jest wojna, śmierć i cierpienie – powiedział.

Prezydent wskazał też, że nawet zbrodnie i prześladowania nie złamią prawdziwego ducha wolności.

Wskazał, że Władimir Putin, rozpętując wojnę w Ukrainie, chciał odbudować rosyjskie imperium i podzielić świat, by trwale uzależnić świat od swoich surowców. – Dziś, po roku wojny wiemy, że im się to nie udało. Rosja nie podbiła Ukrainy, a zachodni świat jest zjednoczony. (...) Putin podnosi porażkę – podkreślił.

Jak dodał, Rosja jeszcze nie przegrała, a Ukraina jeszcze nie zwyciężyła. – Droga do tego zwycięstwa jest jeszcze daleka i będzie okupiona wielkim wysiłkiem i ofiarami, ale nie ma innej drogi – powiedział Duda. Zauważył, że wszelkie próby dogadania się z Rosją za plecami Ukrainy są krótkowzroczne.

Andrzej Duda zapewnił również, że Polska jest bezpieczna zarówno w zjednoczeniu z innymi narodami, jak i dzięki sile własnej armii. Zgodził się także z prezydentem USA Joe Bidenem, że Polska potrzebuje Ameryki, a Ameryka potrzebuje Polski, zapewniając o wzmocnieniu współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

– Jako naród zachowaliśmy się, jak trzeba – dodał prezydent, odnosząc się do pomocy, jakiej Polacy udzielili Ukraińcom.

