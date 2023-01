Liczba nowych kredytów hipotecznych spadła w zeszłym roku o połowę Mariusz Niedźwiecki 31.01.2023 10:10 Biuro Informacji Kredytowej opublikowało najnowsze dane. Wynika z nich, że praktycznie w każdym z rodzajów kredytów odnotowano spadki. Rok 2023 ma być pod tym względem jeszcze gorszy - przewidują eksperci.

Liczba nowych kredytów hipotecznych spadła w zeszłym roku o połowę (autor: Pixinio)

Według prezesa BIK dr Mariusza Cholewy najgorsza sytuacja dotknęła rynku nieruchomości.

- Szczególnie to było widoczne w kredytach hipotecznych, których banki udzieliły na kwotę 45 miliardów to jest o 49 procent mniej niż w roku poprzednim. To było spowodowane wysokimi stopami procentowymi, inflacją, zwiększonymi kosztami życia i niepewnością na rynku , która utrzymuje się do tej pory - podkreśla prezes.

Prognozy na ten rok dla kredytów hipotecznych nie są dobre.

- Szacujemy, że Polacy zaciągną ich na kwotę 28 miliardów złotych. To jest 38% mniej niż w roku 2022 - zapowiada.

Pozostałe rodzaje kredytów jak np. pożyczki gotówkowe - powinny pozostać na tym samym poziomie co w roku 2022.

Wyjątkiem są raty w sklepach. Polacy powinni w tym roku zaciągnąć ich więcej, zwłaszcza, że markety częściej oferują raty 0% i odroczone o kilka miesięcy spłacanie.

Czytaj też: Ograniczenie wzrostu cen ciepła przyjęte przez Sejm