Zmiany w kwocie wolnej od podatku. „Z darowiznami lepiej poczekać do początku lipca” Adam Abramiuk 01.06.2023 22:16 Kwota wolna od podatku od darowizn i spadków ma wzrosnąć nawet trzykrotnie. Odczuje to przede wszystkim pierwsza oraz druga grupa spadkowa. Lepiej poczekać do lipca - mówiła w „Magazynie ekonomicznym” RDC dziennikarka Gazety Prawnej Agnieszka Pokojska.

Zmiany kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. (autor: pexels)

Na temat zmiany kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn wypowiadała się w „Magazynie ekonomicznym” Radia dla Ciebie dziennikarka Gazety Prawnej Agnieszka Pokojska.

Podkreśliła, że z darowiznami lepiej jest zaczekać do początku lipca. Mają wzrosnąć nawet trzykrotnie — głównie 1 i 2 grupy spadkowej.

— Czyli dla bliższej i dalszej rodziny. Z najbliższej rodziny kwota wolna wzrośnie z 10 434 złotych do 36 120 złotych. Z drugiej grupy, czyli dalszej rodziny 7 878 złotych do 27 090 złotych — tłumaczyła Pokojska.

Dziennikarka przypomina jednak, że aby zwolnienie móc zastosować, musi być jakiś dowód przekazania pieniędzy.

— Przelew albo przekaz pocztowy. Nie można przekazywać z ręki do ręki, bo wtedy nie będzie zwolnienia. W sądach administracyjnych jest bardzo dużo takich spraw, że na przykład dziadek dał wnuczce pieniądze, ta poszła do banku, wpłaciła w imieniu dziadka na konto i fiskus to zakwestionował, bo nie zostały spełnione warunki dla zwolnienia — wyjaśniła.

Ma również wzrosnąć kwota wolna dla trzeciej grupy — osoby spoza rodziny — z 5 308 złotych do 5 733 złotych.

Czytaj też: Wojewoda mazowiecki o cenach śmieci w Warszawie: to bulwersujące, można je obniżyć w każdej chwili