Grodzisk Mazowiecki najbogatszą gminą na Mazowszu. Burmistrz zdradził przepis na sukces Miłosz Kuter 08.10.2024 09:18 Staramy się być blisko mieszkańców, prezentujemy postawę służebną i działamy w sposób transparentny - Tomasz Krupski, Burmistrz Grodziska Mazowieckiego w Polskim Radiu RDC zdradził przepis na sukces gospodarczy. Grodzisk jest najbogatszą gminą na Mazowszu i drugą w Polsce według rankingu przygotowanego przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wyliczono, że zamożność na mieszkańca w Grodzisku wynosiła 7054,73 zł.

Tomasz Krupski (autor: mat. Tomasza Krupskiego)

Zapytaliśmy burmistrza Tomasza Krupskiego o przepis na sukces gospodarczy. Włodarz Grodziska Mazowieckiego był gościem Poranka Polskiego Radia RDC.

Posłuchaj rozmowy | Tomasz Krupski

- Mieszkańcy dostrzegają nasze codzienne poświęcenie - mówił Krupski. - Obserwowali nasze działania, staraliśmy się być blisko nich przez lata, intensywnie pracując, to jest praca 7 dni w tygodniu, uczestnicząc w setkach wydarzeń, spotykając się często, starając się prezentować nie tylko postawę służebną, ale także działać w sposób transparentny - tłumaczył.



Ważne inwestycje

- Nie ma roku, w którym nie prowadzimy inwestycji - mówił burmistrz Grodziska. - Moje wielkie marzenie i dzielę to marzenie z wieloma mieszkańcami. Nie tylko myślimy o parkingu podziemnym, ale także o zagospodarowaniu tego placu centralnego, tego terenu, który dzisiaj jest krajobrazem pełnym samochodów - wskazał.



Grodzisk Mazowiecki w latach 2018-2023, czyli latach kadencji samorządu zajmował dwa razy trzecie miejsce, a cztery razy drugie w ogólnopolskim rankingu.

W Grodzisku Mazowieckim w tym czasie powstały dwie szczególnie ważne inwestycje. To zachodnia obwodnica, o którą samorząd zabiegał przez dwie dekady. Druga to oddanie to użytku II toru Warszawskiej Kolei Dojazdowej, która poprawiła komunikację przede wszystkim z Warszawą. Miasto zanotowało także wzrost liczby mieszkańców - tylko z roku 2022 na 2023 przybyło 928 nowych mieszkańców i urodziło się 400 dzieci.

Przed Grodziskiem w skali kraju były jedynie dolnośląskie Polkowice z wynikiem 9877,29 zł.

W pierwszej trójce Mazowsza znalazły się też Kozienice z wynikiem 6269,38 zł per capita oraz Piaseczno - 5494,22 zł per capita.

Metodologia badań rankingowych polega na podzieleniu wpływów budżetowych przez liczbę mieszkańców.

2023 był rokiem spadku dochodów w większości samorządów. Jedynym wyjątkiem były województwa. Dochody własne wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim jedynie w województwa, ale była to jedyna kategoria samorządów, w której dochody na koniec kadencji były realnie wyższe niż na początku kadencji.

Dla powiatów spadek w trakcie kadencji wynosił ponad 10 proc.

