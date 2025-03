CBA zatrzymało byłego Komendanta Głównego Policji Zbigniewa M. RDC 01.03.2025 09:08 Na polecenie prokuratury agenci CBA zatrzymali byłego Komendanta Głównego Policji Zbigniewa M. – poinformował w sobotę rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do zatrzymania doszło w piątek wieczorem na Lotnisku Chopina w Warszawie.

CBA (autor: CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne/FB)

Zatrzymano byłego Komendanta Głównego Policji Zbigniewa M.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński napisał na platformie X, że „do zatrzymania doszło w piątek wieczorem (28 lutego) na warszawskim lotnisku Chopina po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał z Sri Lanki”.

„Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych polegających na przeszukaniach oraz zabezpieczeniu dowodów na potrzeby prowadzonego postępowania były komendant został przewieziony do dyspozycji Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu” – czytamy.

Na polecenie prokuratury agenci @CBAgovPL zatrzymali byłego komendanta głównego @PolskaPolicja. Do zatrzymania doszło w piątek wieczorem (28 lutego) na warszawskim lotnisku Chopina po wyjściu z samolotu, którym Zbigniew M. przyleciał z Sri Lanki. Po wykonaniu niezbędnych… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) March 1, 2025

– Pan komendant oczekuje dzisiaj na spotkanie z prokuratorem okręgowym we Wrocławiu w sprawie ewentualnych zarzutów. Ja w swoich kompetencjach mogę państwu przekazać o samym zatrzymaniu. Natomiast co do ewentualnych zarzutów lub charakteru sprawy – o tym może mówić jedynie prokurator po przedstawieniu ewentualnych zarzutów panu komendantowi. Mogę dorzucić ewentualnie od siebie informację, że chodzi o przestępstwa z grupy przestępstw gospodarczych – powiedział w sobotę rano w Polsat News Dobrzyński.

Jakie zarzuty dla komendanta policji?

To ponowne zatrzymanie Zbigniewa M. Do pierwszego doszło w maju 2018 r. Prokuratura Krajowa poinformowała wówczas, że w okresie od 1 stycznia do 10 lutego 2016 roku, a więc wtedy, gdy sprawował swoją funkcję „ujawnił trzem nieuprawnionym osobom informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych do wykonania czynności, które zmierzały do ustalenia okoliczności popełnionych przestępstw”.

„Ujawniając te informacje, Zbigniew M. działał na szkodę interesu publicznego i narażał na szkodę interesu prowadzonych postępowań” – podawała prokuratura.

Prokuratura poinformowała też, że przekazywane przez Zbigniewa M. informacje obejmowały dwa śledztwa: nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie przeciwko Kajetanowi P. oraz nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Garwolinie przeciwko Luizie K.

„Osoby, przeciwko którym toczyły się te postępowania, zostały oskarżone o zabójstwo” – podała wtedy prokuratura.

PK wskazała, że Zbigniew M. nakłaniał byłych dyrektorów delegatur CBA do przekroczenia uprawnień służbowych i ujawnienia informacji niejawnych związanych z prowadzonymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

„Zarzuty ujawnienia informacji niejawnych dotyczących realizowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych usłyszał Krzysztof A., który w okresie wskazanym w zarzucie sprawował funkcję Dyrektora Delegatury w Poznaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Jacek L., który o przekazanych informacjach dowiedział się w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Delegatury w Łodzi Centralnego Biura Antykorupcyjnego” – podawała prokuratura.

W 2021 r. do warszawskiego sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie. 14 lutego 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa ruszył proces byłego komendanta oraz dwóch byłych dyrektorów delegatur CBA. Toczył się on z wyłączeniem jawności.

Czytaj też: Zgromadzenia publiczne w stolicy i utrudnienia w kilku miejscach [SPRAWDŹ]