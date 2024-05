Tomasz Szmydt bez immunitetu. Jest zgoda na jego zatrzymanie i areszt RDC 09.05.2024 13:18 Sąd Dyscyplinarny przy NSA uchylił immunitet sędziego Tomasza Szmydta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach – poinformował rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czym zajmował się Tomasz Szmydt? (autor: Tomasz Szmydt/X)

Immunitet sędziego Tomasza Szmydta został uchylony, a Sąd Dyscyplinarny przy NSA zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił go w czynnościach.

– Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Dyscyplinarny pierwszej instancji po rozpoznaniu wniosku Prokuratury Krajowej z 8 maja o wydanie uchwały zezwalającej na pociągniecie sędziego WSA w Warszawie do odpowiedzialności karnej (...) podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Szmydta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił z urzędu wskazanego sędziego w czynnościach służbowych – poinformował rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak. Jak dodał, formalnie uchwała ta jest nieprawomocna.

Tomasz Szmydt w poniedziałek poprosił władze Białorusi o azyl. Następnego dnia rzecznik dyscyplinarny NSA wszczął wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Chodzi o sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej.

Kim jest Tomasz Szmydt?

Podejrzewany o szpiegostwo Szmydt związany był w przeszłości z sądami pracy. Zaczął w Ciechanowie w Sądzie Rejonowym jako asesor w Wydziale Pracy w czerwcu 1999 roku. Swoją funkcję pełnił tam przez 2,5 roku.

Następnie objął stanowisko sędziego w tym samym miejscu. Orzekał od listopada 2001 roku do kwietnia 2006.

Wtedy przeniósł się do Płocka do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Funkcję sędziego pełnił tam do 22 października 2012 roku. Następnie został powołany przez prezydenta Bronisława Komorowskiego na sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Mińsku zaprezentował pismo, w którym zrzeka się stanowiska w WSA w Warszawie ze skutkiem natychmiastowym. Swoją decyzję uzasadnił „wyrazem protestu przeciw działaniom Polski zmierzającym do konfliktu z Rosją i Białorusią”.

Nazwisko Tomasza Szmydta pojawiało się wcześniej w związku z tzw. aferą hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 2019 r. sędzia, który był zaangażowany w tę aferę wraz ze swoją ówczesną żoną Emilią, został zwolniony ze stanowiska dyrektora Biura Prawnego w KRS.

Czytaj też: Atak grupy hakerów APT28. Na celowniku polskie instytucje rządowe