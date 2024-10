Kandydat PiS na prezydenta w listopadzie? Jacek Sasin: nie będziemy tego przedłużać Miłosz Kuter 24.10.2024 12:11 Poseł Jacek Sasin powiedział na antenie Polskiego Radia RDC, że w listopadzie może zostać ogłoszone nazwisko kandydata na prezydenta. Jest szansa, że w partii odbędą się jeszcze wewnętrzne prawybory. — 11 listopada jest Święto Niepodległości. Chcielibyśmy być może z nim konkurować wydarzeniem bardzo ważnym, jakim będzie ogłoszenie naszego kandydata na prezydenta — powiedział.

Jacek Sasin (autor: RDC)

W listopadzie Prawo i Sprawiedliwość może ogłosić nazwisko swojego kandydata na prezydenta. O terminie mówił na antenie Polskiego Radia RDC poseł Jacek Sasin. Możliwe, że w partii odbędą się jeszcze wewnętrzne prawybory.

— 11 listopada jest Święto Niepodległości. Chcielibyśmy być może z nim konkurować wydarzeniem bardzo ważnym, jakim będzie ogłoszenie naszego kandydata na prezydenta. Na pewno nie przywiązujemy się do jakiejś konkretnej daty. To na pewno będzie w tych okolicach. Myślę, że to się nie przedłuży poza listopadem — powiedział Jacek Sasin w rozmowie z Grzegorzem Chlastą na antenie Polskiego Radia RDC.

Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj, że kandydata KO poznamy 7 grudnia.

Z pozostałych partii wiadomo, że z Konfederacji wystartuje Sławomir Mentzen. Pozostałe ugrupowania jeszcze nie podały swoich kandydatów.

Czytaj też: Kto będzie kandydatem KO na prezydenta? Jest zapowiedź premiera