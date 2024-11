Rząd przedstawi dziś propozycje zmian w prawie o ruchu drogowym RDC 15.11.2024 07:53 Będą zmiany w prawie o ruchu drogowym. Propozycje przedstawi dziś rząd. Wśród nich ma być między innymi zwiększenie kar za przestępstwa i wykroczenia na drodze. Zgodnie z zapowiedziami nowe przepisy mają dotyczyć przede wszystkim piratów drogowych.

Bezpieczeństwo na drodze (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Propozycje zmian mają przedstawić wspólnie szef MSWiA Tomasz Siemoniak, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i szef resort sprawiedliwości Adam Bodnar. Konferencja prasowa w tej sprawie zaplanowana jest na godzinę 9.

Trudniejsze kasowanie punktów karnych

W projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury jest mowa między innymi o tym, że trudniej będzie skasować punkty karne. Ponadto policja będzie mogła czasowo zabrać kierowcy prawo za przekroczenie dozwolonej prędkości o 50 kilometrów na godzinę również poza terenem zabudowanym. Zgodnie z zapowiedziami przewidziano także oddzielne przepisy dotyczące organizacji nielegalnych wyścigów.

Planowane przez rząd zmiany to skutek tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. We wrześniu zginął tam ojciec czteroosobowej rodziny, a matka z dwójką dzieci trafiła do szpitala. W ich samochód z dużą prędkością wjechał Łukasz Ż., który następnie uciekł z miejsca wypadku. W przeszłości mężczyzna był karany za jazdę pod wpływem alkoholu oraz lekceważenie zakazu prowadzenia pojazdów.

