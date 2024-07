Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Polskim Radiu RDC: pełne wdrożenie e-ZUS do 2026 roku Cyryl Skiba 25.07.2024 20:06 Pełne wdrożenie e-ZUS do 2026 roku - zapowiedział w „Poranku RDC” wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji podkreślił, że stopniowo wprowadzane są do aplikacji nowe usługi i poprawiana jest jej funkcjonalność. Ten proces zajmuje jednak sporo czasu.

ZUS (autor: RDC)

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział w Polskim Radiu RDC pełne wdrożenie aplikacji e-ZUS do 2026 roku. Jak powiedział minister cyfryzacji, stopniowo wprowadzane są do niej nowe usługi. Poprawiana jest też jej funkcjonalność.

Posłuchaj całej rozmowy | Wicepremier Krzysztof Gawkowski w Polskim Radiu RDC

Pełnomocnik rządu do spraw cyfryzacji zaznaczał, że to jednak zajmuje sporo czasu ze względu na połączenia z różnymi systemami informatycznymi.

- Wszystkiego nie zobaczymy myślę w przyszłym roku, chociaż chciałbym, bo mam też taką świadomość, że niektóre funkcjonalności będzie się wdrażało nieco dłużej ze względu na ich kompatybilność, czyli żeby łatwych słów używać, połączenie z innymi systemami. Jest narysowana ta skala 2025-2026, są pewne założenia dotyczące tego, że e-ZUS zacznie już działać w przyszłym roku, bo zacznie, czyli będzie ułatwień bardzo dużo, ale całość procesów myślę, że będziemy też zamykali w tej kadencji - wskazał Krzysztof Gawkowski.

ZUS wdraża w nowej aplikacji podwójne uwierzytelnianie. W tym roku aplikacja ma także zmienić swój wygląd. Włączane są do systemu nowe programy jak np. „Aktywny rodzic”, który zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenia żłobkowe - chodzi o to by można było wnioskować już od października, aby od końca listopada można było pobierać świadczenie. Z Platformy Usług Elektronicznych ZUS korzysta dzisiaj już niemal 13 mln osób.

Czytaj też: Wicepremier K. Gawkowski o cyfryzacji w Polsce: nie mamy czego się wstydzić