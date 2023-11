Dziś zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego RDC 27.11.2023 08:23 W poniedziałek o godz. 16.30 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda dokona zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego. Podczas uroczystości zaplanowane jest przemówienie głowy państwa - przekazała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Dziś zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego (autor: Kancelaria Premiera)

Prezydencka minister Ignaczak-Bandych wyjaśniła, że podczas poniedziałkowej uroczystości „najpierw zaprzysiężony zostanie premier”. - Potem premier składa wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Rady Ministrów. Prezydent podpisuje postanowienie o powołaniu i wręcza powołania ministerialne - powiedziała.

Szefowa KPRP poinformowała również, że uroczystość odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.30 w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. - Zaplanowano także przemówienie prezydenta - powiedziała. Jak dodała, zwyczajowo w takich sytuacjach głos zabiera także nowo powołany prezes Rady Ministrów.

Dwa tygodnie na exexposé z wnioskiem o udzielenie wotum zaufania

13 listopada, w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prezydent przyjął dymisję Rady Ministrów, a następnie desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. W ciągu 14 dni prezydent powołuje Prezesa Rady Ministrów i pozostałych członków rządu i odbiera od nich przysięgę - termin na to upływa w poniedziałek, 27 listopada. Następnie premier w ciągu 14 dni przedstawia Sejmowi tzw. exposé z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

Konstytucja stanowi, że jeśli w pierwszym kroku nie uda się wyłonić rządu inicjatywę w tworzeniu rządu przejmuje Sejm. Kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

PiS bez większości

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, co nie daje większości co najmniej 231 posłów. KO zdobyła 157 mandatów, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.

10 listopada doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Kandydatem koalicji na premiera jest Donald Tusk.

