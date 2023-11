Wybrano czterech kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa RDC 14.11.2023 18:57 Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), Robert Kropiwnicki (KO), Tomasz Zimoch (Polska 2050) i Anna Maria Żukowska (Lewica) — zostali we wtorek po południu wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm odrzucił cztery kandydatury zgłoszone przez PiS.

Sejm wybrał czterech kandydatów do KRS (autor: Sejm RP/X)

Kamila Gasiuk-Pihowicz i Tomasz Zimoch uzyskali po 246 głosów; Robert Kropiwnicki - 243, a Anna Maria Żukowska - 245 głosów.

Kandydatami klubu PiS byli posłowie: Marek Ast, Bartosz Kownacki, Kazimierz Smoliński i Arkadiusz Mularczyk; wszyscy czterej zasiadali dotąd w KRS z ramienia Sejmu. Senat z kolei delegował senatorów Bogdana Zdrojewskiego i Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Zgodnie z ustawą o KRS-ie, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat, a Senat - spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat. Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.

Liczba członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Sejm jednomyślnie przyjął we wtorek uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Zgodnie z uchwałą, Komisja będzie miała siedmiu członków, czyli tyle samo, co w poprzedniej kadencji.

We wtorek w Sejmie odbyły się wszystkie trzy czytania przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Za uchwałą jednomyślnie zagłosowało 458 posłów.

