Prezydent: dopełniamy konstytucyjnego zwyczaju, powołując rząd przedstawiony przez ugrupowanie, które wygrało wybory RDC 27.11.2023 19:49 Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział prezydent Andrzej Duda po powołaniu rządu Mateusza Morawieckiego.

Zaprzysiężenie nowego rządu (autor: Paweł Supernak/PAP)

W poniedziałek w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł rząd Mateusza Morawieckiego.

– Dopełniamy politycznego i historycznego, konstytucyjnego zwyczaju, powołując po wyborach parlamentarnych rząd RP, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne – powiedział prezydent.

Podkreślił, iż patrzy na premiera i obecnych panów i panie ministrów z radością. – Są ku temu dwa powody. Po pierwsze, w większości państwa znam, ale nie znam większości państwa jako ministrów, znam państwa jako ekspertów, jako ludzi, którzy do tej pory w drugiej linii pracowali merytorycznie, wykonując powierzone im zadania, a dzisiaj podejmujecie państwo, obok zakresu merytorycznego, także i niezwykle odpowiedzialne, polityczne funkcje prowadzenia polskich spraw – zaznaczył Andrzej Duda.

Kobiety w rządzie Morawieckiego

Prezydent powiedział, że ogromnie ucieszył się propozycją premiera Morawieckiego, iż tyle kobiet, rekord w dotychczasowej historii Rzeczypospolitej po 1989 roku, będzie stanowiło rząd RP i zajmie tak niezwykle odpowiedzialne i ważne stanowiska.

– Wierzę w to, że to jest przełom – podkreślił Duda. Zwrócił uwagę, że bardzo często słyszeliśmy do tej pory, że w wielu miejscach naszego kraju na odpowiedzialnych stanowiskach jest niedoreprezentacja kobiet, że jest ich za mało. – Nie ukrywam, że zawsze podzielałem to stanowisko – dodał.

Według prezydenta panie ze względu na swoje umiejętności i zdolności są predestynowane do tego, aby zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. – Cieszę się, że teraz tak jest – zaznaczył Andrzej Duda

Nowy rząd i wielkie wyzwania

Prezydent wskazał też, że nowy rząd czekają wielkie wyzwania. – Które powinny być podjęte przez ludzi energicznych, dynamicznych, którzy młodymi oczyma patrzą na rzeczywistość, nie boją się podejmować wyzwań, a jednocześnie mają doświadczenie – podkreślił.

Wśród wyzwań wymienił m.in. sytuację geopolityczną, w tym wojnę na Ukrainie, zmiany traktatów UE i transformację energetyczną. – Rozpoczyna się w naszym kraju nowa era w polskiej energetyce, jaką jest energetyka atomowa. Także potężny rozwój infrastrukturalny Polski, który rozpoczęliście państwo przed kilkoma laty, a który w tej chwili trwa i się rozpędza. To są wyzwania, którym trzeba podołać, które trzeba nadal realizować, ale które wymagają nowego napędu – wskazał prezydent.

Zwrócił uwagę, że wyzwania takie, jak m.in. budowa elektrowni atomowych w Polsce i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego mają wymiar historyczny, wyznaczają Polsce nową pozycję na arenie międzynarodowej.

– Potrzebujemy nowych impulsów. One są realizowane. Wiemy, jakie są ambicje naszego społeczeństwa. Ludzie chcą być dynamiczni, chcą żyć wygodnie, lepiej zarabiać. To są zrozumiałe i oczywiste oczekiwania. Trzeba im sprostać, a jednocześnie w sposób zrównoważony rozwijać kraj – zaznaczył Duda.

Nowi ministrowie

Prezydent życzył także nowo zaprzysiężonym ministrom powodzenia w realizacji zadań, a premierowi Mateuszowi Morawieckiemu powodzenia w negocjacjach związanych z poparciem dla rządu.

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego Ministrem Obrony Narodowej pozostał Mariusz Błaszczak. Marlena Maląg została szefową Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Resortem rodziny i polityki społecznej pokieruje Dorota Bojemska.

Szymon Szynkowski vel Sęk stanął na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szefem MSWiA został Paweł Szefernaker. Szefową Ministerstwa Aktywów Państwowych została Marzena Małek. Ministrem Edukacji i Nauki został Krzysztof Szczucki. Resortem finansów pokieruje Andrzej Kosztowniak, a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szefem resortu infrastruktury został Alvin Gajadhur. Anna Łukaszewska-Trzeciakowska stanęła na czele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Szefową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została Dominika Chorosińska.

Na czele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanęła Anna Gembicka. Danuta Dmowska-Andrzejuk pokieruje pracami resortu sportu i turystyki. Szefem resortu sprawiedliwości został Marcin Warchoł. Ministrem Zdrowia została Ewa Krajewska.

Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów została Izabela Antos. Jacek Ozdoba został ministrem-członkiem Rady Ministrów.

