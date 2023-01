Dziś Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku Adam Abramiuk 16.01.2023 08:31 Dzisiaj najbardziej depresyjny dzień w roku. Trzeci poniedziałek stycznia to tak zwany Blue Monday. Choć jest termin pseudonaukowy, to może mieć w sobie ziarno prawdy.

RDC

Termin „Blue Monday” wprowadził w 2005 roku brytyjski psycholog Cliff Arnall, a wyliczył go specjalnym równaniem. Uwzględnia ono czynniki meteorologiczne, czyli krótki dzień i mało słońca, oraz psychologiczne jak świadomość niedotrzymania noworocznych postanowień. Nie bez znaczenia są również kwestie ekonomiczne, poziom motywacji i czas od Bożego Narodzenia.

Z punktu widzenia matematyki sam wzór nie ma sensu, niektóre składowe są bowiem niemierzalne i występuje niezgodność jednostek. Mimo to wiele osób tego właśnie dnia odczuwa brak sensu, przygnębienie i marazm.

Co ciekawe, do roku 2011 Blue Monday wyznaczano na czwarty poniedziałek miesiąca. Twórca terminu postanowił jednak przesunąć go na tydzień wcześniej, motywując to kryzysem finansowym.

Czytaj też: Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym