Do Słowenii wylecieli polscy żołnierze. Określą skalę pomocy dla poszkodowanych powodzią

Do Słowenii wyleciała już wojskowa grupa rekonesansowa. Żołnierze określą skalę pomocy, którą udzielimy naszym sojusznikom w walce ze skutkami katastrofalnej powodzi. Do zadań Wojska Polskiego będzie należeć m. in. budowa tymczasowego mostu i odbudowa dróg - poinformował szef MON Mariusz Błaszczak.