Dziś w nocy deszcz meteorów. Gdzie oglądać Czerwcowe Bootydy? Katarzyna Czarkowska 27.06.2024 17:49 To prawdziwa gratka dla miłośników obserwacji astronomicznych – dziś w nocy będzie można zobaczyć na niebie rój meteorów Czerwcowe Bootydy. – Dzięki temu, że rój nie jest idealnie w zenicie, ale dość wysoko nad zachodnim horyzontem, będziemy mogli zobaczyć możliwie dużo takich obiektów – mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Czerwcowe Bootydy na niebie (autor: Stellarium/Planetarium Centrum Nauki Kopernik)

Czerwcowe Bootydy – rój meteorów aktywny od 22 czerwca do 2 lipca – będziemy mogli oglądać od dzisiejszej nocy, kiedy będzie maksimum ich aktywności.

– Pochodzą od 7P/Pons-Winnecke,i tak naprawdę są pyłem kometarnym. Ziemia co roku o tej samej porze przecina strumień tych odłamków, które póki nie wejdą w ziemską atmosferę, są meteoroidami. Tak się składa, że właśnie 27 i 28 czerwca najwięcej tych obiektów wejdzie w ziemską atmosferę. Jak na rój meteorów poruszają się dość powoli, bo 18 kilometrów na godzinę – mówi Krzysztof Kowalczyk z Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Ich nazwa pochodzi od miesiąca, w którym Czerwcowych Bootydów jest najwięcej.

– Każdy rój ma swój radiant, czyli taki punkt na niebie, z którego te meteory zdają się wybiegać. Botes to jest łacińska nazwa gwiazdozbioru Wolarza. Teraz jest on widoczny wysoko nad horyzontem i jest to jeden z tych gwiazdozbiorów, które właśnie o tej porze roku najlepiej się ogląda – tłumaczy Kowalczyk.

Rój najlepiej obserwować w pierwszej połowie nocy z dala od miejskiej łuny.

– Możemy je wypatrywać o godzinie 23:00, czyli przed północą, kiedy jeszcze nie wzejdzie księżyc. Później zrobi się jaśniej i będzie trudniej oglądać meteory. Jednak dzięki temu, że rój nie jest idealnie w zenicie, ale dość wysoko nad zachodnim horyzontem, będziemy mogli zobaczyć możliwie dużo takich obiektów. Trudno powiedzieć ile, bo akurat ten rój charakteryzuje się zmienną aktywnością – dodaje ekspert.

Rekordowe maksimum aktywności Czerwcowych Bootydów z 2004 roku pozwoliło obserwatorom zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę.

