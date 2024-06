Daniel Obajtek ukarany finansowo. M. Szczerba: szanujemy decyzję sądu RDC 07.06.2024 10:03 Sąd Okręgowy w Warszawie nałożył na Daniela Obajtka karę porządkową 3 tys. zł — przekazał w piątek szef sejmowej komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej Michał Szczerba. Sąd nie uwzględnił wniosku komisji o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka. — Sąd ukarał go za bezprawne niestawiennictwo maksymalną karą. Szanujemy tę decyzję — zaznaczył Szczerba.

Szczerba: sąd nałożył na Daniela Obajtka karę porządkową 3 tys. zł (autor: PAP/Leszek Szymański)

Szef sejmowej komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej Michał Szczerba przekazał, że w piątek do komisji wpłynęło postanowienie Sądu Okręgu w Warszawie z czwartku. Poinformował, że sąd postawił nałożyć na b. szefa Orlenu karę porządkową, pieniężną w kwocie 3 tys. złotych za niestawienie się na posiedzeniu komisji 5 czerwca. Dodał, że w pozostałym zakresie sąd nie uwzględnił wniosku komisji o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka.

Szczerba przypomniał, że do Sądu Okręgowego w Warszawie 6 czerwca wpłynął wniosek komisji śledczej o nałożenie na świadka Daniela Obajtka kary pieniężnej oraz zarządzenie zatrzymania i doprowadzenie świadka na posiedzenie komisji śledczej wyznaczone na 7 czerwca na godz. 12. Szef komisji przypomniał, że Obajtek nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej 5 czerwca w celu złożenia zeznań, mimo skutecznego wezwania. Dodał, że wcześniej Obajtek wystosował do komisji wniosek o zmianę terminu posiedzenia.

„Karygodne” zachowanie Objatka

Szczerba mówił, że sąd podzielił zdanie komisji, że zachowanie Obajtka było karygodne.

— Sąd ukarał go za bezprawne niestawiennictwo maksymalną karą. Szanujemy tę decyzję. Dzisiaj o godz. 12 okaże się, czy ta kara zdyscyplinuje świadka i czy tym razem pan Obajtek zlekceważy również Sąd Okręgowy w Warszawie, który dał mu kredyt zaufania dotyczący wykonania obowiązku stawiennictwa w dniu dzisiejszym o godz. 12 — powiedział szef komisji.

Również rzecznik prasowy ds. karnych warszawskiego SO Mirosława Chyr poinformowała PAP, że sąd ten nałożył na Daniela Obajtka karę 3 tys. zł i nie uwzględnił wniosku komisji śledczej o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka na posiedzenie komisji wyznaczone na 7 czerwca.

Za słabe usprawiedliwienie?

Ja przekazała Chyr, w uzasadnieniu postanowienia w zakresie nałożenia kary pieniężnej sąd uznał, że świadek bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na posiedzenie.

— To pismo, które świadek złożył takiego usprawiedliwienia nie stanowi. Świadek wskazał wprawdzie, że ma zaplanowane czynności w związku z prowadzoną kampanią wyborczą, ale jak zauważył sąd, nie wskazał jakie konkretnie czynności miałby wykonywać 5 czerwca — przekazała rzecznik prasowy ds. karnych SSO.

Wskazała, że sąd nałożył karę pieniężną w maksymalnej wysokości i uznał, że nie będzie nadmiernie dolegliwa oraz że jest możliwa do uiszczenia przez świadka. Dodała, że sąd ustalając wysokość tej kary miał też na uwadze, że świadek po raz drugi nie stawił się na posiedzenie komisji śledczej.

— Co do nie uwzględnienia wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świadka na posiedzenie komisji sąd uznał, że zatrzymanie, które jest w rzeczywistości pozbawieniem wolności powinno być stosowane dopiero w przypadku uporczywego uchylania się przez świadka od złożenia zeznań. W ocenie sądu najpierw należy nałożyć karę pieniężną. Ta kara powinna zobligować świadka do stawienia się na posiedzeniu komisji — wyjaśniła Chyr.

Trzeci termin przesłuchania

Dzisiaj na godz. 12 wezwano b. prezes Orlenu Daniel Obajtek. W jego przypadku jest to trzeci termin przesłuchania.

Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Kara dla b. szefa Orlenu

Posłuchaj podcastu | Poranek RDC | Michał Szczerba

W ubiegłym tygodniu Michał Szczerba zapowiadał w „Poranku RDC”, że jeśli Daniel Obajtek nie stawi się 28 maja na pierwszym terminie przesłuchania przed komisją do spraw afery wizowej, to złoży do sądu wniosek o ukaranie byłego szefa Orlenu.

Daniel #Obajtek poświadczył wczoraj, że ma wiedzę o przesłuchaniu przed #komisjawizowa. Jeśli się nie stawi, jeszcze dziś złożę wniosek o ukaranie Daniela Obajtka - mówił w Poranku RDC @MichalSzczerba pic.twitter.com/MqpsHX8RPo — Polskie Radio RDC (@rdcpolskieradio) May 28, 2024

Obajtek miał stawić się przed komisją o godz. 10:00, jednak nie pojawił się na przesłuchaniu.

– Jeżeli on nie stawi się, jeżeli on będzie dokonywał obstrukcji działań komisji, która finalizuje swoje prace, to jest jeden z ostatnich wątków, który chcemy wyjaśnić, to oczywiście będzie dzisiaj mój wniosek do sądu o ukaranie Daniela Obajtka. Maksymalna kara pieniężna, którą może wykorzystać sąd, to 3 tysiące złotych. To tylko pierwszy krok, który dzisiaj podejmiemy – zapowiadał w Radiu dla Ciebie Szczerba.

Tego dnia komisja śledcza pierwszy raz zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie 3 tys. zł kary porządkowej Daniela Obajtka za niestawienie się, bez usprawiedliwienia, na przesłuchanie.

Czytaj też: Jarosław Kaczyński przed komisją ds. afery wizowej. Trwa przesłuchanie