Jarosław Kaczyński przed komisją ds. afery wizowej. Trwa przesłuchanie RDC 07.06.2024 09:33 Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej, która zebrała się w piątek po godz. 9. przesłuchuje prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przybył na posiedzenie. Na początku posiedzenia komisja uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego w czwartek żołnierza.

Komisja wizowa rozpoczęła obrady (autor: PAP/Leszek Szymański)

Jarosław Kaczyński został wezwany na godz. 9. Jest to drugi, wyznaczony przez komisję, termin jego przesłuchania. W środę prezes PiS nie przybył na posiedzenie, w związku z czym komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na niego 3 tys. zł kary porządkowej.

Jarosław Kaczyński przybył na posiedzenie po godz. 9.

Przesłuchanie Daniela Obajtka

Na godz. 12 został wezwany drugi świadek, b. prezes Orlenu Daniel Obajtek. W jego przypadku jest to trzeci termin przesłuchania. W środę komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na Obajtka kary porządkowej, a także o zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia na kolejne przesłuchanie.

Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Kara dla b. szefa Orlenu

Rzecznik ds. karnych Sądu Okręgowego w Warszawie poinformował, że sąd nałożył na Daniela Obajtka karę 3 tys. zł. Nie uwzględnił wniosku komisji śledczej ds. afery wizowej o zatrzymanie i przymusowe doprowadznie świadka.

Posłuchaj podcastu | Poranek RDC | Michał Szczerba

W ubiegłym tygodniu Michał Szczerba zapowiadał w „Poranku RDC”, że jeśli Daniel Obajtek nie stawi się 28 maja przed komisją do spraw afery wizowej, to złoży do sądu wniosek o ukaranie byłego szefa Orlenu.

Obajtek miał stawić się przed komisją o godz. 10:00, jednak nie pojawił się na przesłuchaniu.

– Jeżeli on nie stawi się, jeżeli on będzie dokonywał obstrukcji działań komisji, która finalizuje swoje prace, to jest jeden z ostatnich wątków, który chcemy wyjaśnić, to oczywiście będzie dzisiaj mój wniosek do sądu o ukaranie Daniela Obajtka. Maksymalna kara pieniężna, którą może wykorzystać sąd, to 3 tysiące złotych. To tylko pierwszy krok, który dzisiaj podejmiemy – zapowiadał w Radiu dla Ciebie Szczerba.

Tego dnia komisja śledcza pierwszy raz zdecydowała o wystąpieniu do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie 3 tys. zł kary porządkowej Daniela Obajtka za niestawienie się, bez usprawiedliwienia, na przesłuchanie.

