Jest wniosek do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie D. Obajtka przed komisję RDC 05.06.2024 15:29 Daniel Obajtek ponownie nie stawił się w środę przed komisją wizową. W związku z tym komisja zdecydowała o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosku o nałożenie 3 tys. zł kary, zatrzymanie i doprowadzenie b. szefa Orlenu na kolejne przesłuchanie. Kolejny termin wezwania to piątek, 7 czerwca.

Komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej (autor: Leszek Szymański/PAP)

W środę po godz. 15 sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej wznowiła obrady, na których miała przesłuchać byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. To drugie podejście do przesłuchania go po tym, jak w minionym tygodniu nie pojawił się na przesłuchaniu.

Tym razem Obajtek również nie stawił się na przesłuchanie.

Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO) podkreślił, że były prezes Orlenu został skutecznie powiadomiony o przesłuchaniu.

Komisja podjęła w głosowaniu uchwałę ws. wystąpienia do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie na b. prezesa Orlenu kary porządkowej w wysokości 3 tys. zł, zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia świadka na posiedzenie komisji, zarządzone na 7 czerwca na godz. 12.

W poniedziałek b. szef Orlenu, który kandyduje do PE z listy PiS na Podkarpaciu powiedział, że jest koniec kampanii, w związku z czym nie ma czasu, by się stawić na przesłuchanie. W oświadczeniu, opublikowanym na X w ub. tyg., Obajtek zadeklarował, że „oczekuje na udział w posiedzeniu komisji” po kampanii wyborczej.

Komisja ds. tzw. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

