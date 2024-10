Jest zawiadomienie do prokuratury ws. programu Czyste Powietrze 25.10.2024 10:56 Politycy KO złożyli do prokuratury zawiadomienie w sprawie programu Czyste Powietrze. Zarzucają Prawu i Sprawiedliwości, że wykorzystało unijny program antysmogowy w kampanii samorządowej w 2018 roku.

Kopciuchy (autor: UM Warszawa)

Koalicja Obywatelska zarzuca Prawu i Sprawiedliwości, że wykorzystywało unijny program antysmogowy Czyste Powietrze w kampanii samorządowej w 2018 roku. Politycy KO złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Pismo dotyczy między innymi byłego ministra środowiska Henryka Kowalczyka.

We wrześniu 2018 roku w czasie kampanii samorządowej resort środowiska zorganizował serię spotkań, które miały promować program Czyste Powietrze. Europoseł KO Dariusz Joński mówił, że de facto były to spotkania wyborcze PiS.

W ramach akcji ministerstwo kierowane przez Henryka Kowalczyka zorganizowało dwa i pół tysiąca spotkań za kwotę czterech milionów 600 tysięcy złotych.

Dowodami na wykorzystywanie tego programu w kampanii mają być maile szefa gabinetu politycznego ministra środowiska do struktur PiS, zachęcające do wykorzystania tych spotkań do agitacji wyborczej.

