Coraz dłuższe dni, coraz więcej słońca. Kiedy zmiana czasu w Polsce? [ANKIETA] RDC 13.02.2023 09:17 Powoli kończy się okres zimowy – dni stają się już coraz dłuższe. Dziś dzień trwa 9 godzin i 47 minut – to o dwie godziny więcej słońca niż w najkrótszym dniu w roku. Wiele osób zastanawia się, co ze zmianą czasu i kiedy przestaniemy przestawiać wskazówki naszych zegarów.

W 2022 roku na półkuli północnej przesilenie zimowe wypadało w środę 21 grudnia. To właśnie najkrótszy dzień w roku, który trwał około 7 godzin i 40 minut. Po tej dacie każdy kolejny dzień jest dłuższy, a zmrok zapada coraz później. Dziś dzień trwa 9 godz. i 47 min – to dwie godziny więcej słońca niż w najkrótszym dniu w roku.

Zmiana czasu na letni przypada w tym roku 26 marca, czyli za 41 dni. Zegarki przestawimy wówczas z godziny 2:00 na 3:00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego.

Zmiana czasu na zimowy w 2023

Czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany 29 października 2023 r. Wskazówki zegarów zostaną przestawione z godziny 3:00 na godzinę 2:00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego.

Terminy te wynikają z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026. Rozporządzenie to zakłada zatem utrzymanie dotychczasowego mechanizmu zmian czasu.

„Polska – również tak jak i inne kraje członkowskie UE – uważa, że z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze jest zachowanie harmonizacji w kwestii czasu pomiędzy państwami członkowskimi, głównie ze względu na konieczność takiej harmonizacji na jednolitym rynku UE. Tym samym, wszystkie kraje członkowskie - przy odstąpieniu od dwukrotnych w ciągu roku zmian czasu - musiałyby mieć czas konieczny na wypracowanie stanowiska co do tego jaki czas powinien obowiązywać w danym kraju w powiązaniu z tym, jaki czas będzie obowiązywał w danym regionie UE. Jednak jest to zadanie niezwykle trudne, bowiem tak jak w Polsce, tak i w innych krajach UE są zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy przejścia na czas letni lub czas zimowy, a uwarunkowania geograficzne, gospodarcze i kulturowe w poszczególnych krajach różnią się od siebie” – poinformowała wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska w odpowiedzi na interpelację poselską 37644 w sprawie zmiany czasu.

Ponadto wiceminister przypomniała, iż na forum unijnym od końca 2019 r. nie były podejmowane działania w zakresie wypracowania ostatecznego kształtu dyrektywy COM(2018)639 znoszącej sezonowe zmiany czasu.

„Państwa członkowskie zawiesiły kontakty w tej kwestii podczas pandemii COVID-19 i obecnie również nie toczą się żadne prace w tym zakresie na forum UE. Na chwilę obecną nie jest wiadome jakie będą dalsze losy tego projektu i czy ostatecznie odejdziemy w najbliższych latach od sezonowych zmian czasu. W związku z tym, również w Polsce nie były prowadzone prace zmierzające do wypracowania ostatecznego stanowiska Polski w sprawie przyjęcia w naszym kraju jednego czasu. Nie były również prowadzone analizy z zakresu wpływu zmian czasu na procesy gospodarcze i zmiany kulturowe w Polsce” – czytamy w odpowiedzi udzielonej 16 grudnia 2022 r.

