Bezpłatne leki dla dzieci do lat 18 i seniorów powyżej 65 lat. Prezydent podpisał ustawę RDC 29.08.2023 18:33 Prezydent Andrzej Duda, w obecności premiera Mateusza Morawieckiego, podpisał we wtorek, 29 sierpnia ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat. Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób.

Prezydent podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci do lat 18 i dla seniorów powyżej 65 lat (autor: PAP/Radek Pietruszka)

— Rozszerzenie grupy pacjentów, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat to w istocie wsparcie dla rodzin i kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na podstawowym poziomie — powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda po podpisaniu ustawy w tej sprawie.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

— Następuje bardzo znaczne rozszerzenie katalogu uprawnionych — powiedział prezydent Duda.

Po zmianie program ma być dostępny dla ok. 16 mln osób, w tym dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Jak zaznaczył, zmiany to „w istocie wsparcie dla rodziny”. — To także kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego na zupełnie podstawowym poziomie. (...) Mam nadzieję, że będzie to realne wsparcie dla wszystkich, którzy będą go potrzebowali — powiedział.

Inwestycja w ochronę zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inwestycja w ochronę zdrowia to zobowiązanie, które rząd realizuje nie tylko w warstwie programowej czy strategicznej, ale w ślad za słowami idą również czyny.

— W momencie, w którym przejmowaliśmy stery kraju, w 2015 r., łączne wydatki na ochronę zdrowia to było mniej więcej 77 mld zł. W tym roku, po ośmiu latach, to ponad 160 mld, a na przyszły rok zaplanowane mamy 190 mld zł — powiedział premier.

Jak zaznaczył, „nie tylko realizujemy nasz program, ale też realizujemy dziedzictwo Solidarności, naszego ruchu społecznego, politycznego i niepodległościowego, w którym zawarty był podstawowy pierwiastek troski o drugiego człowieka”.

Premier przekazał, że dzięki podpisanej ustawie wsparcie od państwa otrzyma „łącznie ok. 14, może nawet 15 mln, ludzi, a więc ok. 40 proc. całej populacji polskiej, która będzie mogła z tego korzystać”.

Bezpłatne leki

Minister Zdrowia Katarzyna Sójka zapowiedziała, że „za kilka dni grupa osób powyżej 65.roku życia będzie mogła skorzystać z blisko 3800 leków”, a „blisko 2800 bezpłatnych leków dostępnych będzie na potrzeby dzieci do 18. roku życia”.

Katalog bezpłatnych produktów zostanie rozszerzony i ogłoszony w obwieszczeniu refundacyjnym, oddzielnie dla seniorów po ukończeniu 65. roku życia oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Lista leków będzie sukcesywnie rozszerzana.

Program 75 plus od 2016 r. kosztował 4,5 mld zł. W 2022 r. wydano na ten cel blisko 800 mln. Na poszerzenie programu rząd ma przeznaczyć dodatkowo 1,6 mld zł. Łącznie będzie to 2,4 mld zł. Dzięki nowemu rozwiązaniu z programu bezpłatnych leków będzie mogło skorzystać ok. 11,5 mln kolejnych osób, z czego ok. 7 mln dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie bezpłatnych leków dla seniorów od 65. roku życia i dla dzieci do lat 18 zapowiadał w połowie maja wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”.

