Bez Ogródek: Śmierć żołnierza to sygnał dla przeciwników. Będą większe prowokacje 09.06.2024 11:40 Śmierć żołnierza po ataku na polsko-białoruskiej granicy i bezpieczeństwo kraju – były tematem audycji Bez Ogródek Agnieszki Gozdyry. W czwartek zmarł raniony nożem przez nielegalnego imigranta 21-letni szeregowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej Mateusz Sitek. W poniedziałek ma się odbyć posiedzenie Rady Ministrów na której poruszone będą kwestie obronności. Później zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Audycja "Bez Ogródek" (autor: RDC)

Goście audycji Bez ogródek Agnieszki Gozdyry na antenie RDC twardo podkreślali, że problemem - są m. in. przepisy dotyczące zasad używania broni.

- To nie jest otwarta wojna, więc nie ma podstawy prawnej użycia broni przez wojsko na granicy w wypadku pokoju. Ci ludzie tak naprawdę nie mogą używać broni, nie mogą strzelać - mówił Marek Winkler z Warsaw Enterprise Institute.

Zdaniem Marka Meissnera z ISBiznes.pl, trzeba liczyć się z kolejnymi atakami i prowokacjami.

- Śmierć szeregowego Mateusza Sitka spowodowała tak silną polaryzację i praktycznie to, że nasi przeciwnicy zorientowali się, że nie mamy na to odpowiedzi, że nie jesteśmy przygotowani. Zaczynam tutaj widzieć, że będzie jeszcze więcej tego samego. Jeszcze grubsze prowokacje, może ataki całymi grupami. Właśnie po to, żeby naszych żołnierzy wytrącić, spowodować, żeby nastąpił jeszcze większy chaos i pokazać, że nie potrafimy tej granicy bronić - podkreśla.

Dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dodała, że wywiad białorusko-rosyjski liczył na chaos i emocje wśród Polaków.

- Jeżeli na wydarzenia na granicy udało się Białorusinom i Rosjanom sprowokować reakcję tak bardzo emocjonalną, to dla nich znak, że odnaleźli słaby punkt psychologiczny, żeby jeszcze głębiej poróżnić społeczeństwo, zirytować i wkurzyć na władzę. To właśnie ten słaby punkt, będzie teraz dociskany - tłumaczy.

Podobnie uważa ppłk rez. Maciej Korowaj z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Defence24, który dodał, że wywiady obu wrogich służb od lat współpracują.

- Skutki tych działań wywiadowczych widzimy w tej chwili, czyli w oddziaływaniu na naszą granicę, akcje dywersyjne. Wojna informacyjna bardzo celowana, jest bardziej wydajna niż to miało miejsce wcześniej. Te wszystkie elementy razem, wspólnie, pod jednym zarządem współpracują w osiąganiu konkretnych celów - dodaje.

Uchwały o obronie kraju

Dwie uchwały - w sprawie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód" oraz w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP - znalazły się w opublikowanym w piątek wieczorem programie najbliższego posiedzenia rządu. Posiedzenie zaplanowano na poniedziałek.

- W poniedziałek odbędzie się posiedzenie rządu. To posiedzenie rządu poprzedzi spotkanie z panem prezydentem (Andrzejem Dudą - PAP) w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będę także prosił następnie wszystkich wojewodów z województw przygranicznych o rozmowę tam, w Białymstoku, na temat działań, jakie musimy podejmować przy polskiej granicy we wszystkich województwach granicznych i o aktualnej sytuacji przy granicach - mówił w piątek premier Donald Tusk.

Z porządku posiedzenia Rady Ministrów 10 czerwca, którego początek zaplanowano na godz. 14, wynika, że rząd zajmie się m.in. przygotowanym przez szefa MON projektem uchwały w sprawie Narodowego Programu Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód".

Atak na polskiego żołnierza

Do ataku na polskiego żołnierza doszło 28 maja nad ranem na odcinku granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (woj. podlaskie). Szeregowy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, wchodzącej w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, został raniony nożem przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę.

Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w stalowej zaporze na granicy, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go nożem w klatkę piersiową. Nóż utkwił w ciele żołnierza. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

21-latek, który najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, został potem przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało informację o jego śmierci.

Po ataku na żołnierza premier Donald Tusk zapowiedział utworzenie dodatkowej strefy buforowej przy granicy z Białorusią. MSWiA pracuje nad końcową wersją rozporządzenia, które ma regulować tę sprawę. Przepisy miały wejść w życie 4 czerwca, ale ze względu na konsultacje m.in. z samorządami termin ten został przesunięty.

Radia dla Ciebie można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/rdcplayer.