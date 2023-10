Fałszywe wiadomości od „komitetów wyborczych”. NASK ostrzega wyborców RDC 12.10.2023 14:02 Mamy informacje o działaniach dezinformacyjnych w cyberprzestrzeni na ostatniej prostej kampanii wyborczej — ostrzegła w czwartek Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK). Wiadomości wyborcze pochodzące od niezidentyfikowanych nadawców należy bezwzględnie sprawdzać.

W ostatnich dniach eksperci CERT Polska otrzymali informacje o trwających w cyberprzestrzeni działaniach dezinformacyjnych. Ostrzegli wyborców, że ostatnie dni kampanii wyborczej są okresem szczególnego zagrożenia ze strony zewnętrznych podmiotów, którzy mogą chcieć wpłynąć na przebieg wyborów do Sejmu i Senatu.

Kampanie, które zostały zidentyfikowane przez ekspertów NASK polegają na rozsyłaniu przez dezinformatorów podszywających się pod Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość fałszywych wiadomości e-mail oraz SMS-ów zawierających nieprawdziwe propozycje programowe.

Do rozsyłania takich wiadomości wykorzystano m.in. niezabezpieczone domeny o nazwach podobnych do domen wykorzystywanych przez komitet wyborczy oraz bramki SMS służące do masowej wysyłki wiadomości.

🚨 #ALERT 🚨



Uważaj na przedwyborczą manipulację! 🔍 Dezinformatorzy mogą podszywać się pod oficjalne komitety wyborcze, szerząc fałszywe informacje i podsycając emocje. 🗳️



Nie daj się zwieść! Zawsze warto weryfikować źródło informacji i zachować zdrową ostrożność. Wiadomości… pic.twitter.com/hEilu9EbR4 — #WłączWeryfikację (@WeryfikacjaNASK) October 12, 2023

Wpłynięcie na przebieg wyborów w Polsce

NASK przypomina, że programy komitetów wyborczych znajdują się na ich oficjalnych stronach internetowych oraz na zweryfikowanych profilach w mediach społecznościach. Wiadomości wyborcze pochodzące od niezidentyfikowanych nadawców należy bezwzględnie sprawdzać.

„Prosimy redakcje o odpowiedzialne podejście do sprawy i niepowielanie nieprawdziwych informacji, których celem jest wpłynięcie przez zagraniczne ośrodki na przebieg wyborów w Polsce” — zaapelowano.

W ostatnich dniach eksperci @CERT_Polska otrzymali informacje o trwających w cyberprzestrzeni działaniach dezinformacyjnych. Ostrzegamy wyborców – ostatnie dni kampanii wyborczej są okresem szczególnego zagrożenia ze strony zewnętrznych podmiotów, którzy mogą chcieć wpłynąć na… pic.twitter.com/IMa3FshUj6 — NASK (@NASK_pl) October 12, 2023

„W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące smsy, z którymi my jako PiS nie mamy nic wspólnego. Stop oszustwom i manipulacji” — napisał na platformie X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

UWAGA❗️W ostatnich godzinach, wysyłane są masowo dezinformujące smsy, z którymi my jako @pisorgpl nie mamy nic wspólnego❗️Stop oszustwom i manipulacji❌️ https://t.co/qOaRVIHBc9 — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) October 12, 2023

