Wiceminister MON P. Zalewski o umowie na Apache: To wzmocnienie naszej siły Cyryl Skiba 08.08.2024 09:27 To wzmocnienie naszej siły i konieczny wydatek – wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski skomentował w Poranku Polskiego Radia RDC zapowiadany zakup 96 nowoczesnych śmigłowców Apache.

Paweł Zalewski (autor: RDC)

To jedne z najlepszych na świecie i najdroższe śmigłowce – chodzi o AH-64E Apache Guardian. O umowie na ich zakup mówił w Poranku Polskiego Radia RDC wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.

– Polska armia tak naprawdę ma bardzo niewiele, a właściwie całkowicie niewystarczającą liczbę śmigłowców, więc jestem przekonany, że to jest dobry wybór. Poza tym Apache to jest zupełnie nowa jakość broni. To będzie dobra umowa – powiedział wiceminister.

Do podpisania umowy ma dojść 13 sierpnia, dwa dni przed świętem Wojska Polskiego. Jej wartość opiewa na ponad 40 mld zł.

Co to są Apache?

AH-64E Apache Guardian uznawane są za jedne z najlepszych konstrukcji uderzeniowo-rozpoznawczych na świecie. Ale także za jedne z najdroższych. W Wojsku Polskim mają one zastąpić śmigłowce Mi-24.

Umowa zakupu śmigłowców będzie dotyczyć także m.in. radarów, pocisków powietrze–ziemia AGM-114R2 Hellfire oraz przeciwlotniczych Stinger.

Pierwsze nowe statki powietrzne mają trafić do Wojska Polskiego w 2028 r.

Strona polska negocjuje także umowę „pomostową”, która zapewni możliwość wcześniejszego leasingowania ośmiu śmigłowców Apache. Pozwoli to przyspieszyć szkolenie załóg i obsługi technicznej maszyn, zanim do polskiej armii dotrą właściwe śmigłowce z umowy głównej.

