50 diagnoz raka prostaty dziennie. Listopad miesiącem profilaktyki nowotworów u mężczyzn Anna Orzeł 29.10.2023 13:38 Panie mają październik, panowie - listopad. Miesiąc nazywany jest też wąsopadem, bo wąsy stały się symbolem profilaktyki męskich nowotworów. Radomskie Centrum Onkologii przypomina i zaprasza na badania.

Lekarz (autor: Pixabay)

Listopad miesiącem profilaktyki męskich nowotworów. W Polsce rak prostaty - zaraz po nowotworze płuc - jest najczęściej diagnozowany u mężczyzn. Lekarze alarmują i edukują. Panowie na apele reagują niechętnie, za to - jak mówi onkolog dr Jarosław Łyczek - panie współpracują znacznie częściej.

- Od kilku lat kierujemy tę kampanię nowotworów męskich, ale do kobiet. To słynne „Zrób przegląd swojego faceta” czy „Zadbaj o podwozie męża” są typowo do kobiet, ponieważ to one są w stanie namówić, żeby przyszedł i zaczął się badać - tłumaczy dr Jarosław Łyczek.





Samo badanie PSA jest krótkie i bezbolesne. Wystarczy kropla krwi. Wczesne wykrycie choroby pozwala na całkowity powrót do zdrowia. Dlatego profilaktyka, w tym wykonywanie badań, ma kluczowe znaczenie. Pana Dariusza nie trzeba o tym przekonywać.

- Oczywiście, że ważne i potrzebne, bo wszyscy mówią, i lekarze, i każdy, że im wcześniej, tym lepiej. Tylko ludzie to bagatelizują. Jak nic nie boli, to nie idzie - mówi.

W Polsce każdego dnia średnio około 50 mężczyzn słyszy diagnozę - rak prostaty.

