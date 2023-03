24-latek poszukiwany ws. dwóch zabójstw sam zgłosił się do komendy policji w Międzychodzie RDC 30.03.2023 21:23 24-latek poszukiwany ws. dwóch zabójstw w czwartek wieczorem zgłosił się do komendy policji w Międzychodzie – powiedziała Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji. Mężczyzna był poszukiwany od środy.

Prokuratura w Poznaniu (autor: Jakub Torenc, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

24-latek podejrzany o zabójstwo dwóch osób na terenie powiatu międzychodzkiego został zatrzymany. W najbliższym czasie zostanie doprowadzony do prokuratury w Poznaniu.

W środę w trakcie gaszenia pożaru mieszkania w Muchocinie strażacy znaleźli zwłoki 22-letniego mężczyzny. Obrażenia na ciele wskazywały, że mężczyzna został zabity. Sprawca prawdopodobnie podpalił mieszkanie, aby zatrzeć ślady. Zabrał też samochód należący do ofiary. Wkrótce potem w Międzychodzie zabił 45-letnią kobietę. Po dokonaniu obydwu zabójstw 24-latek miał porzucić skradziony samochód niedaleko Międzychodu i uciec do lasu. Od środy trwały jego intensywne poszukiwania z udziałem m.in. policjantów z Międzychodu i KWP w Poznaniu.

"Około godz. 20.00, w czasie trwania akcji poszukiwawczej skoncentrowanej w rejonie Warty, w terenie leśnym, gdzie został znaleziony plecak poszukiwanego 24-latka, on sam zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Został formalnie zatrzymany. W najbliższym czasie zostanie doprowadzony do prokuratury w Poznaniu w celu dokonania dalszych czynności związanych ze zdarzeniami, które miały miejsce w środę" – powiedziała Iwona Liszczyńska.

Postępowanie ws. zabójstw przejęła od prokuratury w Szamotułach poznańska prokuratura okręgowa. W czwartek Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę pieniężną za pomoc w ujęciu poszukiwanego. Wcześniej policja opublikowała wizerunek 24-latka.

