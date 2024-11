Trzaskowski vs. Sikorski w prawyborach KO. Który ma większe szanse? [SONDAŻ] RDC 18.11.2024 13:43 Premier Donald Tusk przedstawił wyniki sondażu wyborczego zamówionego przez Platformę Obywatelską. Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej - 57 do 43. Radosław Sikorski w pierwszej turze przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46.

Trzaskowski vs. Sikorski. Jest data prawyborów w Koalicji Obywatelskiej (autor: UM Warszawa/gov.pl)

22 listopada odbędą się prawybory w Koalicji Obywatelskiej, które mają wyłonić kandydata na prezydenta. Na pięć dni przed nimi premier Donald Tusk przedstawił wyniki sondażu wyborczego.

"Rafał Trzaskowski pokonuje kandydata PiS w pierwszej turze 40 do 28, a w drugiej 57 do 43. Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos!" - napisał na portalu X premier Donald Tusk.

Radek Sikorski w pierwszej przegrywa z kandydatem PiS 28 do 30, ale w drugiej wygrywa 54 do 46. Wynik sondażu jednoznaczny, ale to wciąż tylko wskazówka. Siłę decyzji ma Wasz głos! — Donald Tusk (@donaldtusk) November 18, 2024

Premier nie wskazał, kiedy zrealizowano badania i na jakiej próbie ankietowanych.

W piątkowych prawyborach członkowie partii wchodzących w skład KO - czyli PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych - będą wybierać pomiędzy prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim, a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Wyniki będą podane w sobotę.

Wyłoniony w głosowaniu kandydat KO na prezydenta ma 7 grudnia na Śląsku zaprezentować swój program.

