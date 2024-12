Kandydat PiS na prezydenta z kontaktami w półświatku? K. Piekarska: Znajomości świadczą o człowieku Cyryl Skiba 01.12.2024 14:28 Karol Nawrocki ze znajomościami w półświatku przestępczym i nazistowskim? O kontaktach kandydata na prezydenta wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość rozmawiali goście Agnieszki Gozdyry w audycji „Bez ogródek”. - Moje znajomości świadczą o mnie - skomentowała Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.

Niebezpieczne związki kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Komentowali je goście audycji „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry. Dziennikarka pytała o rzekome kontakty i znajomości prezesa IPN wspieranego przez PiS z półświatkiem przestępczym i neonazistowskim.

Wątpliwości budzą zdjęcia Karola Nawrockiego z „Wielkim Bu”, czyli Patrykiem Masiakiem, skazanym za sutenerstwo, porwanie czy działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.

- Moi znajomi, i to może dotyczyć każdego, jednak świadczą o mnie, tak? To świadczy o kandydacie - skomentowała Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.





Adam Nowak z PSL liczy na pilne wyjaśnienia w tej sprawie.

- Według mnie ta sprawa powinna być zweryfikowana, bo jeśli to jest prawda, to może być punkt, w razie wyboru pana Nawrockiego, do szantażowania prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mówił.

Skala powiązań Nawrockiego z półświatkiem

Katarzyna Ueberhan z Nowej Lewicy pytała o skalę powiązań Nawrockiego z Masiakiem.

- To powinno nas martwić, bo jeżeli są zdjęcia nie tylko w ringu bokserskim, ale z gabinetu prezesa IPN-u z tym właśnie człowiekiem, no to znaczy, że to może jednak te powiązania są szersze niż dotyczące tylko boksu. Możemy się tylko domyślać oczywiście - mówiła.





Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości zapewniał jednak, że partia nie zmieni kandydata.

- I ja rozumiem, że to jest jakaś operacja po to, żeby wyeliminować człowieka, który ma absolutne zasługi, chociażby dla polityki historycznej Polski, jest doskonałym kandydatem, który będzie w stanie te wybory wygrać i zawalczyć o to, żeby zatrzymać te wszystkie złe zmiany wprowadzane przez Was w Polsce - tłumaczył.





Nawrocki, zapewnia, że z Masiakiem „łączy go tylko boks”, a o jego przeszłości kryminalnej nie miał pojęcia.

