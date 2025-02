Paweł Zalewski w RDC o relacjach Europy i USA: to jest spór w rodzinie Adam Abramiuk 17.02.2025 16:46 To jest spór w rodzinie — tak o relacjach Europy i USA mówił w Polskim Radiu RDC Paweł Zalewski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej komentował w audycji „Polityka w Południe” obecną sytuację w stosunkach unijno-amerykańskich po Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Wiceprezydent J.D. Vance mówił na niej, że dla Europy nie jest zagrożeniem Rosja czy Chiny, a kryzys wartości.

Paweł Zalewski (autor: RDC)

Wiceprezydent USA J.D. Vance w swym przemówieniu na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa powiedział, że „największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości”.

Do przemówienia odniósł się na antenie Polskiego Radia RDC Paweł Zalewski. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w audycji „Polityka w Południe” skomentował obecną sytuację w stosunkach unijno-amerykańskich. Jego zdaniem relacje Europy i USA są jak „spór w rodzinie”.

Zalewski wskazał w rozmowie z Agnieszką Burzyńską, że Stany Zjednoczone chcą uzyskać maksimum własnych korzyści w Europie.

— To, że Vance atakując regulacje unijne dotyczące mediów społecznościowych, wsparł AFD, jest skandalem. No ale musimy wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. No nie chodzi tutaj o wspieranie Rosjan w Europie, tylko chodzi o wymierzenie odpowiedniego ciosu Unii Europejskiej, aby ta zareagowała zgodnie z interesami zaplecza Trumpa. Unia Europejska ma prawo się bronić i myślę, że się obroni — powiedział Zalewski.

Podczas szczytu amerykanie zaznaczali, że Europa nie będzie miała miejsca przy stole negocjacyjnym ws. rozejmu czy pokoju między Ukrainą a Rosją.

Dziś w Paryżu spotkanie na szczycie zwołane przez prezydenta Francji Emanuela Macrona. Weźmie w nim udział m.in. Donald Tusk.

— Gdyby powiedzieli „ojej coś się dzieje” trzy lata temu jak Rosjanie zaatakowali Ukrainę, to może tej sytuacji by dzisiaj nie było. Dlatego, że Europa, która więcej wydawałaby na zbrojenie i byłaby po prostu silniejsza, byłaby silniejszym partnerem do rozmów z Amerykanami. Ameryka nie potrzebuje Europy. Europa potrzebuje Ameryki — stwierdził Zalewski.

W przyszły poniedziałek miną równo trzy lata od wybuchu wojny w Ukrainie.

