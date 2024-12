Rok rządów koalicji. B. Żelazowska: dużo udało się zrobić, ale jeszcze wiele przed nami Adam Abramiuk 13.12.2024 18:29 Donald Tusk może mieć zastrzeżenia do ministrów nadanych przez niego samego — mówiła w Polskim Radiu RDC Bożena Żelazowska z PSL. Wiceminister kultury podsumowała w „Polityce w południe” rok rządów koalicji. Dokładnie 13 grudnia Sejm zagłosował za wyznaczeniem Donalda Tuska na premiera, który dostał zadanie powołania gabinetu.

Bożena Żelazowska (autor: RDC)

Dziś mija rok rządów koalicji. Premier Donald Tusk pisał w ostatnim czasie, że rozliczenia się nie idą tak szybko, jak zakładano, głównie przez koalicjantów.

– Donald Tusk te pomruki kierował chyba do swoich ministrów, głównie do ministra Bodnara. Myślę, że te słowa były w dużej mierze skierowane do niego – mówiła w „Polityce w południe” Bożena Żelazowska z PSL.

Wiceminister kultury podkreśliła, że choć przez ten rok udało się spełnić wiele oczekiwań, to przed rządem jeszcze sporo pracy.

– Jak najbardziej możemy wskazywać te obszary, które są jeszcze do zrobienia, w których jest może wolniej wykonywana praca. Możliwe, że to są też takie obszary, gdzie i my rządzimy, ale jest to rok rządów. Były wielkie oczekiwania, wiele z tych oczekiwań udało nam się spełniać, ale jeszcze sporo jest przed nami – dodała.

Obecna koalicja przejęła władzę po rządzącym od ośmiu lat Prawie i Sprawiedliwości.

W wyborach parlamentarnych najwięcej głosów zdobył PiS — ponad 35 proc., jednak większość sejmową uzyskała koalicji KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

