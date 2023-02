Ordynator ginekologii zostanie w Płońsku? Decyzja pod koniec lutego Iwona Rodziewicz-Ornoch 09.02.2023 16:49 Temat cenionego specjalisty został poruszony na nadzwyczajnej sesji rady powiatu płońskiego. Dyrektor lecznicy Liliana Kraśniewska spotkała się także z lekarzami z oddziału, którzy zagrozili odejściem, jeśli decyzja nie zostanie zmieniona.

Szpital w Płońsku (autor: SPZ ZOZ Płońsk)

Dyrektor lecznicy Liliana Kraśniewska twierdzi, że bierze pod uwagę wszystkie głosy, a rozstrzygnięcie problemu nastąpi pod koniec lutego.

– Wczorajsze głosy spowodowały, że jeszcze raz przeanalizuję cała sytuacje i rozważę wszystkie za i przeciw, co może się wydarzyć z chwilą kiedy Pan dr Achciński przestanie pełnić funkcję zarówno ordynatora jak i przestanie pracować w naszym szpitalu i co się może wydarzyć jeśli zostanie. Wracam do punktu wyjścia. Decyzja będzie pod koniec lutego – mówi Kraśniewska.

Kolejne spotkanie z lekarzami z oddziału ginekologii płońskiego szpitala odbędzie się 15 lutego. Do tej pory żaden z medyków, którzy zagrozili odejściem nie złożył wypowiedzenia.

Zaniepokojeni radni

Radni powiatu uważają, ze zwolnienie dr Achcińskiego pogorszy sytuację finansową szpitala. Według radnego Jacka Ryzińskiego pacjentki już rezygnują z porodów.

– Jeżeli doktor Achciński opuści Szpital Płoński, oddział przestanie się prawidłowo rozwijać, co za tym idzie będzie też duże prawdopodobieństwo, że kobiety które wcześniej korzystały z usług szpitala mogą wybrać inne szpitale do rodzenia. Dobrej reklamy ta decyzja szpitalowi nie robi – mówi Ryzińskiego.

Radni - m.in Andrzej Różycki - liczą na to, że dyrektorka szpitala cofnie swoją decyzję.

– To życzył bym sobie żeby faktycznie Pani dyrektor przemyślała, po prostu zarząd z dyrekcją się spotkał, raz jeszcze tą sprawę przeanalizował, przedyskutował. Więc ja bardzo bym chciał i liczył bym na to żeby po prostu ta decyzja została cofnięta – mówi Różycki.

O powodach zwolnienia cenionego specjalisty dyrektorka nie chce mówić. W rozmowie z RDC skomentowała tylko, że powodów jest kilka i robi to dla dobra szpitala.

