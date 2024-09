Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z kontraktem na radioterapię Agnieszka Pazdecka-Maruszak 23.09.2024 20:44 Jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na radioterapię w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Ogłoszono zwycięzcę konkursu. — Od 7 października, bo taka jest mniej więcej ustalona data przez NFZ, będziemy legalnie mogli leczyć w naszym Zakładzie Radioterapii — mówi dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski. W nowym Centrum Onkologii w Płocku rocznie pomoc otrzyma około 1,5 tys. pacjentów, którzy dotąd musieli leczyć się w dużych ośrodkach w Warszawie, Łodzi czy Bydgoszczy.

Ośrodek Radioterapii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (autor: UM Płock)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku z kontraktem na radioterapię. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął konkurs.

Dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski podkreśla, że od sierpnia Zakład Radioterapii w pełni wyposażony czeka na pacjentów. Brakowało tylko kontraktu.

— Jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Płocka i okolic. No i dla nas, że to, co budowaliśmy przez dwa lata i wyposażaliśmy, stało się faktem. I od 7 października, bo taka jest mniej więcej ustalona data przez Narodowy Fundusz Zdrowia, będziemy legalnie mogli leczyć w naszym Zakładzie Radioterapii — mówi Kwiatkowski.

Na pacjentów czekają specjaliści i nowoczesna aparatura.

— Gotowość zgłosiliśmy już 1 sierpnia, natomiast procedury, czyli miesiąc na składanie ofert, miesiąc na rozpatrywanie ofert, no po prostu wydłużyły ten okres. Ważne, że mamy kontrakt, od 7 października ruszamy pełną parą — podkreśla.

Szpital w tym roku będzie także starał się o kontrakt na brachyterapie i PET. Rocznie w Centrum Onkologii przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku otrzyma pomoc około 1,5 tys. pacjentów.

Czytaj też: Pacjent zaatakował personel SOR-u w Wyszkowie. Grozi mu do 5 lat więzienia