Prokuratorskie śledztwo ws. nadużyć w przedszkolu w Drobinie. Opiekunka przekroczyła uprawnienia? Katarzyna Piórkowska 29.12.2023 21:26 Sierpecka prokuratura bada czy w przedszkolu miejskim w Drobinie w pow. płockim opiekunka dopuściła się nadużyć w stosunku do małoletniego wychowanka. Chodzi o obraźliwe zwracanie się do czterolatka oraz krzyki. — Sprawdzamy także, czy wobec małoletniego była użyta przemoc fizyczna — informuje szef prokuratury rejonowej w Sierpcu. Śledztwo toczy się w sprawie.

Czy opiekunka z przedszkola miejskiego w Drobinie w pow. płockim przekroczyła uprawnienia? (autor: zdjęcie ilustracyjne/pexels)

Prokuratura sprawdza, czy opiekunka z przedszkola miejskiego w Drobinie w pow. płockim krzyczała na jedno z dzieci, obraźliwie się do niego zwracała i czy użyła wobec czterolatka przemocy fizycznej.

Jak przekazuje szef prokuratury rejonowej w Sierpcu Arkadiusz Mielnikiewicz, prokuraturę zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dyrektorka placówki.

— Według naszych informacji, co jeszcze jest celem dokładnego ustalenia, na terenie przedszkola miało dość do pewnego rodzaju nadużyć w stosunku do małoletniego wychowanka w postaci obraźliwego zwracania się, ewentualnie krzyków. Sprawdzamy także, czy wobec małoletniego była użyta przemoc fizyczna — informuje Mielnikiewicz.

Prokurator czeka na opinię biegłej psycholog. Przesłuchał świadków. Zeznania przed sądem złożył także czterolatek. Śledztwo na razie toczy się w sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów.

