Kolejna fala wezbraniowa zbliża się do Płocka. Będzie niższa od poprzedniej? [SPRAWDŹ]

Do Płocka zbliża się druga fala wezbraniowa. Jutro nad ranem ma dopłynąć do Wyszogrodu, przed południem dotrze do Kępy Polskiej, a na końcu do Płocka. W ciągu czterech godzin woda w Wiśle w Płocku podniosła się o dwa centymetry. W Wyszogrodzie i Kępie Polskiej jest przekroczony stan alarmowy i w siedmiu nadwiślańskich gminach powiatu płockiego obowiązuje alarm przeciwpowodziowy.