„Miłość od pierwszego wejrzenia”. Strażnicy Miejscy w Płocku adoptowali dwa psy Agnieszka Pazdecka-Maruszak 13.12.2023 16:09 W płockiej siedzibie Straży Miejskiej zamieszkały dwa psy ze schroniska. Na pomysł, aby adoptować zwierzęta, wpadł sam komendant. Bianka i Perełka mają 12 i 13 lat. — Okazało się, że w schronisku z Perełką przebywa Bianka. Poznaliśmy ją, i to była miłość od pierwszego wejrzenia — mówi Sylwia Kaślewicz ze Straży Miejskiej w Płocku.

9 Strażnicy Miejscy w Płocku adoptowali dwa psy ze schroniska (autor: RDC)

Nie miały szans na adopcje, ale znalazły nowy dom w siedzibie Straży Miejskiej w Płocku. Dwa psy — Bianka i Perełka mieszkały w płockim Schronisku dla zwierząt.

Jak informuje Sylwia Kaślewicz, kierownik Referatu Dyżurnych i Wykroczeń, która opiekuje się zwierzętami, na pomysł, by adoptować zwierzęta wpadł sam komendant. Strażnicy mieli pojechać po jednego pieska, ale wrócili z dwoma. Zwierzęta mają 12 i 13 lat.

— Początkowo miała być to tylko Perełka, był to piesek wybrany dla nas przez schronisko, jako piesek spokojny, który nie będzie stwarzał problemów w biurze. Pojechaliśmy do schroniska poznać Perełkę, i padło pytanie, czy jest sama w kojcu. Okazało się, że w schronisku z Perełką przebywa Bianka. Poznaliśmy ją, i to była miłość od pierwszego wejrzenia — mówi Kaślewicz.

Obie suczki są po przejściach – Perełka ma chorobę serca, a Blanka jest po wypadku. Zwierzętami pod nieobecność pani Sylwii zajmują się wyznaczeni do tego Strażnicy Miejscy.

Źródło: RDC Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/JD