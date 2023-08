Profilaktyczne badanie wody na obecność legionelli i dezynfekcja sieci wodociągowej RDC 29.08.2023 12:53 W Płocku zarządzono prewencyjne badania wody na obecność legionelli i dezynfekcję sieci wodociągowej oraz jej płukanie. Jak przekazały Wodociągi Płockie, jest to działanie profilaktyczne związane z pojawieniem się bakterii w wodzie wodociągowej na południu Polski.

Badanie wody w Płocku. Chodzi o legionellę (autor: Wodociągi Płockie)

Z uwagi na pojawienie się bakterii legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski zarząd Wodociągów Płockich zlecił badanie wody z miejskiej sieci pod kątem ewentualnej obecności tej bakterii. Rozpoczęto też prewencyjną dezynfekcję sieci oraz jej płukanie.

– Jest to działanie profilaktyczne – powiedziała rzeczniczka spółki Wodociągi Płockie Justyna Piotrowicz, odnosząc się do decyzji o pobraniu próbek wody do badań na ewentualną obecność bakterii legionelli i zarządzonej jednocześnie dezynfekcji sieci.

– Zrobiliśmy to prewencyjnie. Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że o to dbamy – podkreśliła.

Jak wyjaśniła Piotrowicz, pobrano trzy próby wody do badań z różnych części miasta, przy czym wyniki badań, jakie zostały zlecone przez Wodociągi Płockie, będą znane za 11 dni i zostaną wtedy upublicznione. Dodała też, że spółka dysponuje całorocznym harmonogramem płukania sieci i profilaktycznej jej dezynfekcji.

„Ze względu na pojawienie się bakterii legionelli w wodzie wodociągowej na południu Polski zarząd Wodociągów Płockich zlecił badanie wody z miejskiej sieci pod kątem ewentualnej obecności tej bakterii, mimo że obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie nie nakazują badań” – poinformowała spółka w komunikacie. Wodociągi Płockie podały jednocześnie, iż rozpoczęto dezynfekcję sieci oraz jej płukanie.

W komunikacie spółka zwróciła uwagę, że bakterią legionella nie można zarazić się poprzez picie wody, a jedynie poprzez wdychanie aerozolu, czyli przez drogi oddechowe.

Czytaj też: Legionella w Wielkopolsce. Na Podkarpaciu zmarła kolejna osoba